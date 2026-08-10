App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
15 ETH. 15 Gewinner.
$1 gehandelt = 1 Los. Feier mit uns.
1,96 T
Hyperliquid-Kurs47,26 -2.30%
Bitcoin-Kurs55.156,39 -0.50%
Ethereum-Kurs1.628,28 0.20%
XRP-Kurs0,880819 -0.30%
BNB-Kurs530,52 2.00%
Hyperliquid-Kurs47,26 -2.30%
Solana-Kurs65,86 -0.30%
TRON-Kurs0,290026 1.30%
Dogecoin-Kurs0,062044 2.60%
Cardano-Kurs0,160455 -4.30%
Zcash-Kurs414,98 -3.90%
Chainlink-Kurs7,56 5.10%
Pi Network-Kurs0,076404 -0.50%
Neue Wachstumschance 

Millionen Zahlungen pro Sekunde – warum KI-Agenten zum Krypto-Treiber werden könnten

Cloudflare verarbeitet rund 500 Millionen Anfragen pro Sekunde. Mit dem Aufstieg von KI-Agenten könnte daraus ein riesiger Markt für Stablecoins entstehen.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Cloudflare-Logo auf einem Smartphone

Beitragsbild: Shutterstock

 | KI-Agenten werden weltweit immer beliebter

Cloudflare sieht in KI-Agenten den nächsten großen Wachstumstreiber für das Internet und richtet sein Geschäftsmodell bereits darauf aus. Im Zuge der jüngsten Quartalszahlen erklärte das Management, dass KI-Agenten inzwischen mehr als die Hälfte des gesamten Netzwerkverkehrs ausmachen. Die Anfragen von KI-Agenten seien im Jahresvergleich um rund 1.700 Prozent gestiegen. Damit entfalle erstmals mehr Datenverkehr auf Maschinen als auf menschliche Nutzer. Diese Entwicklung habe sich deutlich schneller vollzogen als intern erwartet.

Lest auch
Autonomer E-Commerce Cloudflare verknüpft KI-Identitäten mit Krypto-Wallets

Zeitgleich stellte Cloudflare eine neue Wallet-Lösung vor, mit der KI-Agenten Stablecoins verwalten und eigenständig Mikrozahlungen für Inhalte oder andere digitale Dienste durchführen können. Nutzer sollen dabei virtuelle Wallets mit Ausgabenlimits anlegen können, sodass Agenten innerhalb klar definierter Grenzen autonom handeln.

Stablecoins für KI-Agenten

Lorenzo Valente von ARK Invest sieht hinter dieser Entwicklung eine deutlich größere Veränderung der Zahlungsinfrastruktur. Laut ihm verarbeitet Cloudflare rund 500 Millionen Anfragen pro Sekunde. Sollten davon künftig nur ein bis zehn Prozent über Mikro- oder Nanotransaktionen monetarisiert werden, könnte daraus ein Bedarf von bis zu zehn Millionen Transaktionen pro Sekunde entstehen.

Damit würde der notwendige Durchsatz weit über dem heutiger Zahlungssysteme liegen. Valente verweist zum Vergleich auf Visa mit rund 20.000 Transaktionen pro Sekunde und argumentiert, dass bestehende Zahlungsnetzwerke für einen Markt mit Millionen automatisierter Zahlungen pro Sekunde nicht ausgelegt seien. Für KI-Agenten müsse deshalb eine neue Abrechnungsschicht entstehen, die wesentlich höhere Transaktionszahlen bewältigen könne.

Auch die Gebührenstruktur bestehender Blockchains betrachtet Valente in diesem Zusammenhang kritisch. Bei zehn Millionen Transaktionen pro Sekunde und Kosten von 0,001 US-Dollar je Transaktion würden sich die jährlichen Grundgebühren rechnerisch bereits auf rund 315 Milliarden US-Dollar summieren. Für ihn zeigt diese Größenordnung, dass extrem niedrige Transaktionskosten für eine von KI-Agenten geprägte Wirtschaft entscheidend wären.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Ein Hyperliquid-Token bewegt sich dynamisch durch das Bild
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: War das wirklich schon der Boden?
Goldene Pump.fun-Münze vor gestapelten Coins und einem unscharfen Kurschart.
Totgesagte leben längerMemecoins: Geht in diesem Sektor überhaupt noch etwas?
Das Bild eigt das US‑Capitol, in dem über den Clarity ACt abgestimmt wird.
Plan B?SEC berät über eigene Krypto-Regeln nach CLARITY-Act-Blockade
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Chainlink
7,56
5.10%
Canton
0,087282
3.80%
Figure Heloc
0,900739
3.30%
Morpho
1,71
2.70%
Dogecoin
0,062044
2.60%
Ethena
0,077774
2.10%
BNB
530,52
2.00%
Cosmos Hub
1,25
2.00%
OKB
82,50
1.60%
World Liberty Financial
0,047487
1.60%
Uniswap
3,25
-5.20%
Cardano
0,160455
-4.30%
Mantle
0,376522
-4.00%
Venice Token
9,87
-4.00%
Zcash
414,98
-3.90%
Jupiter
0,152428
-3.80%
币安人生 (BinanceLife)
0,435193
-3.60%
Beldex
0,076509
-3.40%
POL (ex-MATIC)
0,064773
-3.20%
Internet Computer
1,95
-3.10%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren