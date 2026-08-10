Cloudflare verarbeitet rund 500 Millionen Anfragen pro Sekunde. Mit dem Aufstieg von KI-Agenten könnte daraus ein riesiger Markt für Stablecoins entstehen.

Millionen Zahlungen pro Sekunde – warum KI-Agenten zum Krypto-Treiber werden könnten

Millionen Zahlungen pro Sekunde – warum KI-Agenten zum Krypto-Treiber werden könnten

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cloudflare sieht KI-Agenten als Wachstumstreiber für das Internet und passt sein Geschäftsmodell an. â³

Der Netzwerkverkehr von KI-Agenten hat im Jahresvergleich um 1.700 Prozent zugenommen. â³

Neue Wallet-Lösung ermöglicht KI-Agenten, autonom Mikrozahlungen durchzuführen. â³

Experten warnen vor der Notwendigkeit einer neuen Zahlungsinfrastruktur für Millionen von Transaktionen pro Sekunde.

Cloudflare sieht in KI-Agenten den nächsten großen Wachstumstreiber für das Internet und richtet sein Geschäftsmodell bereits darauf aus. Im Zuge der jüngsten Quartalszahlen erklärte das Management, dass KI-Agenten inzwischen mehr als die Hälfte des gesamten Netzwerkverkehrs ausmachen. Die Anfragen von KI-Agenten seien im Jahresvergleich um rund 1.700 Prozent gestiegen. Damit entfalle erstmals mehr Datenverkehr auf Maschinen als auf menschliche Nutzer. Diese Entwicklung habe sich deutlich schneller vollzogen als intern erwartet.

Zeitgleich stellte Cloudflare eine neue Wallet-Lösung vor, mit der KI-Agenten Stablecoins verwalten und eigenständig Mikrozahlungen für Inhalte oder andere digitale Dienste durchführen können. Nutzer sollen dabei virtuelle Wallets mit Ausgabenlimits anlegen können, sodass Agenten innerhalb klar definierter Grenzen autonom handeln.

Stablecoins für KI-Agenten

Lorenzo Valente von ARK Invest sieht hinter dieser Entwicklung eine deutlich größere Veränderung der Zahlungsinfrastruktur. Laut ihm verarbeitet Cloudflare rund 500 Millionen Anfragen pro Sekunde. Sollten davon künftig nur ein bis zehn Prozent über Mikro- oder Nanotransaktionen monetarisiert werden, könnte daraus ein Bedarf von bis zu zehn Millionen Transaktionen pro Sekunde entstehen.

CT missed the most important earnings call of the week. It wasn't a crypto company. It was @Cloudflare



Everyone caught the wallet announcement. The real alpha was in the call itself.



Today Cloudflare monetizes the internet through subscriptions: security services, AI platform… — Lorenzo Valente (@LorenzoARK) August 7, 2026

Damit würde der notwendige Durchsatz weit über dem heutiger Zahlungssysteme liegen. Valente verweist zum Vergleich auf Visa mit rund 20.000 Transaktionen pro Sekunde und argumentiert, dass bestehende Zahlungsnetzwerke für einen Markt mit Millionen automatisierter Zahlungen pro Sekunde nicht ausgelegt seien. Für KI-Agenten müsse deshalb eine neue Abrechnungsschicht entstehen, die wesentlich höhere Transaktionszahlen bewältigen könne.

Auch die Gebührenstruktur bestehender Blockchains betrachtet Valente in diesem Zusammenhang kritisch. Bei zehn Millionen Transaktionen pro Sekunde und Kosten von 0,001 US-Dollar je Transaktion würden sich die jährlichen Grundgebühren rechnerisch bereits auf rund 315 Milliarden US-Dollar summieren. Für ihn zeigt diese Größenordnung, dass extrem niedrige Transaktionskosten für eine von KI-Agenten geprägte Wirtschaft entscheidend wären.