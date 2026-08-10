In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Ethereum Classic ein toter Coin ist
- Warum ETC auch ohne Nutzung eine Milliardenbewertung hat
- Warum auch das diskutierte Olympia Update ETC nicht retten wird
Zehn Jahre nach der Abspaltung von Ethereum gehört Ethereum Classic noch immer zu den 70 größten Kryptowährungen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von etwa einer Milliarde US-Dollar. Die tatsächliche Nutzung zeigt jedoch eher das Bild eines bereits gestorbenen Projekts. Nicht nur liegt der Kurs ganze 96 Prozent unter seinem Allzeithoch, auch die Netzwerkeinnahmen sind erschreckend. An einem gewöhnlichen Tag nimmt die Blockchain nur wenige US-Dollar an Gebühren ein. Was rechtfertigt also die Milliardenbewertung, die das Ökosystem immer noch aufweist – und viel wichtiger: Was kann die Kryptowährung noch retten?
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