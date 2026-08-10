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Bitcoin ringt mit 65.000 US-Dollar – ein Krypto-Coin schießt um 14 Prozent nach oben

Der Iran verzögert eine Einigung über die Straße von Hormus und stellt neue Forderungen. Am Krypto-Markt richtet sich der Blick auf die nächsten Impulse und einen überraschenden Gewinner.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Anleger hoffen auf eine baldige Entspannung im Nahen Osten

Donald Trump hat seinen Ton gegenüber dem Iran deutlich verändert. Nachdem US-Medien noch in der vergangenen Woche über mögliche neue Militärschläge berichtet hatten, setzt der US-Präsident inzwischen vor allem auf wirtschaftlichen Druck. In einem Interview erklärte Trump, man verhandele mit dem Iran derzeit nur “halbherzig“ und beobachte vor allem die angespannte wirtschaftliche Lage des Landes.

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