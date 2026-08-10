Donald Trump hat seinen Ton gegenüber dem Iran deutlich verändert. Nachdem US-Medien noch in der vergangenen Woche über mögliche neue Militärschläge berichtet hatten, setzt der US-Präsident inzwischen vor allem auf wirtschaftlichen Druck. In einem Interview erklärte Trump, man verhandele mit dem Iran derzeit nur “halbherzig“ und beobachte vor allem die angespannte wirtschaftliche Lage des Landes.
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