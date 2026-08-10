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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Inflationsdaten aus den USA sowie Befragungsdaten der Universität Michigan könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

Die Kurse am Krypto-Markt können sich in der abgelaufenen Handelswoche moderat erholen. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) schließt knapp drei Prozent fester im Bereich der 65.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) steigt um zwei Prozentpunkte zurück über die 1.900 US-Dollar. Solana (SOL) gewinnt fünf Prozent auf 77 US-Dollar hinzu. Damit schließt sich der Sektor dem US-Aktienindex S&P500 an, der neue Höchststände erreichte. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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