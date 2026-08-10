Die Kurse am Krypto-Markt können sich in der abgelaufenen Handelswoche moderat erholen. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) schließt knapp drei Prozent fester im Bereich der 65.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) steigt um zwei Prozentpunkte zurück über die 1.900 US-Dollar. Solana (SOL) gewinnt fünf Prozent auf 77 US-Dollar hinzu. Damit schließt sich der Sektor dem US-Aktienindex S&P500 an, der neue Höchststände erreichte. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.
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