Aktuelle Inflationsdaten aus den USA sowie Befragungsdaten der Universität Michigan könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die Kurse am Krypto-Markt können sich in der abgelaufenen Handelswoche moderat erholen. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) schließt knapp drei Prozent fester im Bereich der 65.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) steigt um zwei Prozentpunkte zurück über die 1.900 US-Dollar. Solana (SOL) gewinnt fünf Prozent auf 77 US-Dollar hinzu. Damit schließt sich der Sektor dem US-Aktienindex S&P500 an, der neue Höchststände erreichte. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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