BlackRock erweitert sein Angebot um zwei tokenisierte Geldmarktfonds. Die Produkte sollen als Reservewerte für Stablecoins dienen.

BlackRock macht Ernst: Neue Krypto-Fonds für den Milliardenmarkt

BlackRock macht Ernst: Neue Krypto-Fonds für den Milliardenmarkt

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Die Fonds sollen als Reservevermögen für US-Stablecoin-Emittenten nach dem GENIUS Act dienen. â³

BlackRock erweitert seine Tokenisierungsstrategie und setzt auf Wachstum im Stablecoin-Sektor. â³

Der Vermögensverwalter verwaltet bereits Reserven im Wert von 60 Milliarden US-Dollar für Circle.

BlackRock treibt seine Tokenisierungsstrategie weiter voran. Der weltweit größte Vermögensverwalter hat zwei neue tokenisierte Geldmarktprodukte vorgestellt. Das Unternehmen hatte die Produkte bereits im Mai bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Beide Fonds sollen künftig als Reservevermögen für zugelassene US-Stablecoin-Emittenten nach dem GENIUS Act infrage kommen.

Zwei neue Produkte für den Stablecoin-Markt

Zu den Neuerungen gehört die tokenisierte Anteilsklasse des bestehenden Geldmarktfonds BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL), die auf Ethereum ausgegeben wird. Hinzu kommt der BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle (BRSRV). Nach Angaben des Unternehmens bietet der Fonds eine tägliche Wiederanlage der Erträge und ist über mehrere Blockchains nutzbar. Als Transferstelle und Tokenisierungspartner fungiert Securitize.

Jon Steel, Global Head of Product and Platform im Cash-Management-Geschäft von BlackRock, erklärt: “Da die Nachfrage nach hochwertigen Reservewerten zur Absicherung von Stablecoins und anderen tokenisierten Finanzprodukten steigt, bieten diese Fonds unseren Kunden zusätzliche Möglichkeiten, Geldmarktfonds sowohl in traditionellen als auch in digitalen Märkten zu nutzen.”

BlackRock setzt auf Wachstum bei Stablecoins

Mit den neuen Produkten baut BlackRock sein Engagement im Bereich tokenisierter Finanzwerte weiter aus. Bereits im Jahr 2024 startete das Unternehmen gemeinsam mit Securitize den tokenisierten Geldmarktfonds BUIDL. Das Fondsvolumen liegt inzwischen bei rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

Finanzchef Martin Small machte im jüngsten Quartalsbericht die Ambitionen des Unternehmens deutlich. “Wir verwalten bereits Reserven im Wert von 60 Milliarden US-Dollar für Circle. Das entspricht etwa einem Viertel des 300 Milliarden US-Dollar schweren Stablecoin-Marktes. Wir sehen erhebliches Wachstumspotenzial im Stablecoin-Sektor und wollen dort der bevorzugte Verwalter von Reserven sein”, heißt es.