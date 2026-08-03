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Pascal Eberle im Gespräch 

Bitcoin statt Spekulation: So denken vermögende Krypto-Anleger wirklich

Bitcoin, Ethereum und Co. werden für wohlhabende Anleger immer wichtiger. Sygnum-Manager Pascal Eberle verrät, wie High Net Worth Individuals die Krypto-Assets in ihren Portfolios einsetzen.

Tobias Zander
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Pascal Eberle von der Sygnum Bank vor einem Hintergrund mit Schweiz-Fahne und Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Pascal Eberle und Sygnum setzen auf Krypto

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie "High Net Worth Individuals" Bitcoin und Krypto im Portfolio betrachten
  • Welchen Fehler viele Treasury-Firmen machen – und wie die Sygnum Bank ihnen hilft
  • Was passieren muss, damit der nächste Krypto-Bullenmarkt endlich startet

Der Bitcoin-Bärenmarkt zwingt auch reiche Investoren und Treasury-Firmen dazu, ihre Krypto-Strategien zu überdenken. Mitten in der Krise zeigt sich, wie wichtig die zuverlässige Verwahrung der Coins und eine zur Portfoliogröße passende Position sind. Die Schweizer Sygnum Bank will dafür institutionelle Standards mit dem Krypto-Sektor verbinden. Im Interview erklärt Chief of Staff Pascal Eberle gegenüber BTC-ECHO, was reiche Anleger bei Bitcoin anders machen und wo Unternehmen beim Treasury-Management scheitern. Außerdem: Weshalb Michael Saylor und MicroStrategy zwar in der Kritik stehen – aber noch lange nicht fertig haben.

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