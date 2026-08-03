In diesem Artikel erfährst du:
- Wie "High Net Worth Individuals" Bitcoin und Krypto im Portfolio betrachten
- Welchen Fehler viele Treasury-Firmen machen – und wie die Sygnum Bank ihnen hilft
- Was passieren muss, damit der nächste Krypto-Bullenmarkt endlich startet
Der Bitcoin-Bärenmarkt zwingt auch reiche Investoren und Treasury-Firmen dazu, ihre Krypto-Strategien zu überdenken. Mitten in der Krise zeigt sich, wie wichtig die zuverlässige Verwahrung der Coins und eine zur Portfoliogröße passende Position sind. Die Schweizer Sygnum Bank will dafür institutionelle Standards mit dem Krypto-Sektor verbinden. Im Interview erklärt Chief of Staff Pascal Eberle gegenüber BTC-ECHO, was reiche Anleger bei Bitcoin anders machen und wo Unternehmen beim Treasury-Management scheitern. Außerdem: Weshalb Michael Saylor und MicroStrategy zwar in der Kritik stehen – aber noch lange nicht fertig haben.
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