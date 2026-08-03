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Schule ohne Bitcoin? Warum Experten das für einen Fehler halten

Warum Finanzbildung an Schulen fehlt, welche Folgen das hat und weshalb Julian Liniger und Gerald Hörhan dabei auch Bitcoin im Blick haben.

Dominic Döllel
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Relai-CEO Julian Liniger und Investmentpunk Gerald Hörhan mit verschränkten Armen vor einem Hintergrund aus zahlreichen Bitcoin-Münzen.

Beitragsbild: Relai, Investmentpunk Academy GmbH und Shutterstock I Fotomontage

 | Zwei Experten geben Einblicke

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Finanzbildung selbst in der Schweiz kein Selbstläufer ist
  • Weshalb fehlendes Finanzwissen teure Investment-Fehler begünstigt
  • Welche Rolle Bitcoin laut Julian Liniger und Gerald Hörhan beim langfristigen Vermögensaufbau spielt
  • Warum Börsen-Mythen und Glaubenssätze viele Anleger ausbremsen

Wie gut bereiten Schulen junge Menschen auf den Umgang mit Geld vor? Aus Sicht von Relai-CEO Julian Liniger und Investmentpunk Gerald Hörhan gibt es dabei erheblichen Nachholbedarf. BTC-ECHO hat mit beiden über die Ursachen und mögliche Lösungen gesprochen.

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