Schule ohne Bitcoin? Warum Experten das für einen Fehler halten

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Finanzbildung selbst in der Schweiz kein Selbstläufer ist
- Weshalb fehlendes Finanzwissen teure Investment-Fehler begünstigt
- Welche Rolle Bitcoin laut Julian Liniger und Gerald Hörhan beim langfristigen Vermögensaufbau spielt
- Warum Börsen-Mythen und Glaubenssätze viele Anleger ausbremsen
Wie gut bereiten Schulen junge Menschen auf den Umgang mit Geld vor? Aus Sicht von Relai-CEO Julian Liniger und Investmentpunk Gerald Hörhan gibt es dabei erheblichen Nachholbedarf. BTC-ECHO hat mit beiden über die Ursachen und mögliche Lösungen gesprochen.
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