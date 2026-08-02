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"Darauf zu spekulieren, halte ich für riskant" 

Der August-Fluch: Stürzt Bitcoin wieder ab? Das sagt BTC-ECHO

August ist der Angstmonat für Bitcoin-Anleger: Kein anderer endete historisch häufiger mit einem Minus. Ist der “August-Fluch” mehr als eine statistische Kuriosität?

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze auf roter Unterlage

Beitragsbild: Shutterstock

 | Geht es für Bitcoin im August wieder abwärts?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Ob der berüchtigte "August-Fluch" wieder zuschlägt
  • Weshalb ein Warten auf deutlich tiefere Kurse riskant sein kann
  • Welche Entwicklungen für einen positiven Kursverlauf sprechen könnten

Seit 2013 war der August für Bitcoin häufiger rot als grün. Insgesamt neunmal schloss die Kryptowährung im Minus – mehr als in jedem anderen Monat. Im Median verlor der BTC-Kurs dabei rund 7,5 Prozent. Doch ist der sogenannte August-Fluch tatsächlich ein Warnsignal für Anleger? Oder haben makroökonomische Faktoren inzwischen deutlich mehr Einfluss als saisonale Muster? Die BTC-ECHO-Redaktion gibt ihre Einschätzung.

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