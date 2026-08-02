In diesem Artikel erfährst du:
- Ob der berüchtigte "August-Fluch" wieder zuschlägt
- Weshalb ein Warten auf deutlich tiefere Kurse riskant sein kann
- Welche Entwicklungen für einen positiven Kursverlauf sprechen könnten
Seit 2013 war der August für Bitcoin häufiger rot als grün. Insgesamt neunmal schloss die Kryptowährung im Minus – mehr als in jedem anderen Monat. Im Median verlor der BTC-Kurs dabei rund 7,5 Prozent. Doch ist der sogenannte August-Fluch tatsächlich ein Warnsignal für Anleger? Oder haben makroökonomische Faktoren inzwischen deutlich mehr Einfluss als saisonale Muster? Die BTC-ECHO-Redaktion gibt ihre Einschätzung.
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