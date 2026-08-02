Der laufende Hack von Coldcard-Wallets hält den Krypto-Space weiter in Atem. Die Verunsicherung unter Anlegern ist groß, wie On-Chain-Daten zeigen.

Panik nach Wallet-Hack: Anleger bringen ihre Bitcoin in Sicherheit

Panik nach Wallet-Hack: Anleger bringen ihre Bitcoin in Sicherheit

"Seit FTX-Kollaps nicht mehr so viele Bitcoin bewegt"

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Hackerangriff auf Coldcard-Wallets führt zu Verlusten von 1.367 Bitcoin. â³

Anleger werden zur Vorsicht geraten und zur Übertragung ihrer Bitcoin auf neue Wallets. â³

Debatte über Bitcoin-Verwahrung und Selbstverwahrung gewinnt an Fahrt.

Hohe Transaktionszahlen bei Kleinanlegern seit dem FTX-Kollaps.

Der Hackerangriff auf Hardware-Wallets des Herstellers Coldcard weitet sich offenbar aus. Nach aktuellen Daten von Galaxy Research wurden inzwischen rund 1.367 Bitcoin im Wert von knapp 90 Millionen US-Dollar aus mehr als 4.500 Wallet-Adressen gestohlen. Der Vorfall beschäftigt die Krypto-Branche seit mehreren Tagen. Betroffenen Nutzern wird geraten, ihre Bitcoin vorsorglich auf neue Wallets zu übertragen.

The Bitcoin plebs had not move this amount of BTC in a day since the FTX collapse.



39.6K BTC transferred on July 31st after the coldcard hack, 39.9K BTC transferred on November 16 2022, a few days after the FTX collapse.



These are Bitcoin transfers < 1 BTC.



I like to see that… pic.twitter.com/c7Qzx7za6M — Julio Moreno (@jjcmoreno) August 2, 2026

Auslöser des Angriffs war nach bisherigen Erkenntnissen ein Fehler in der Firmware bestimmter Coldcard-Wallets. Dieser führte dazu, dass einige Geräte vorhersehbare Seed-Phrasen erzeugten. Angreifer konnten daraus die privaten Schlüssel ableiten und die Bitcoin der betroffenen Nutzer auf eigene Wallets übertragen. Nach Einschätzung der Sicherheitsforscher könnten weitere Coldcard-Wallets gefährdet sein.

Debatte über Bitcoin-Verwahrung nimmt Fahrt auf

Der Vorfall hat zu großer Verunsicherung geführt. Nach Daten von CryptoQuant wurden am Freitag rund 39.600 Bitcoin in Transaktionen mit weniger als einem Bitcoin transferiert – so viele wie seit dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX im November 2022 nicht mehr. “Die Bitcoin-Kleinanleger haben seit dem FTX-Kollaps nicht mehr so viele Bitcoin an einem Tag bewegt”, schrieb CryptoQuant-Researchchef Julio Moreno auf X. “Es freut mich zu sehen, dass die Leute offenbar etwas unternehmen”.

Der Coldcard-Hack hat erneut eine Grundsatzdebatte über die Selbstverwahrung von Bitcoin ausgelöst. Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas schrieb auf X, der Vorfall liefere Anlegern Argumente für die Spot Bitcoin ETFs. Nick Neuman, Chef des Bitcoin-Sicherheitsunternehmens Casa, widersprach auf X und betonte, der Angriff zeige nicht das Scheitern der Selbstverwahrung, sondern die Folge eines Fehlers bei einem einzelnen Wallet-Hersteller.