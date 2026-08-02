App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
1,95 T
Hyperliquid-Kurs44,96 -0.02%
Bitcoin-Kurs54.984,84 0.71%
Ethereum-Kurs1.624,54 0.34%
XRP-Kurs0,938749 2.05%
BNB-Kurs507,01 -0.79%
Hyperliquid-Kurs44,96 -0.02%
Solana-Kurs63,61 0.66%
TRON-Kurs0,284406 0.31%
Dogecoin-Kurs0,060968 0.75%
Cardano-Kurs0,161234 8.71%
Zcash-Kurs408,78 1.57%
Chainlink-Kurs7,26 3.00%
Pi Network-Kurs0,074777 -0.07%
Fünf neue Funktionen geplant 

Ripple plant großes Upgrade für das XRP Ledger

Ripple treibt den Ausbau des XRP Ledgers voran. Zwei der geplanten Funktionen waren zuvor wegen kritischer Sicherheitslücken wieder zurückgezogen worden.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Smartphone zeigt das XRP-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ripple baut das XRP Ledger weiter aus

Ripple treibt den Ausbau des XRP Ledgers für institutionelle Anwendungsfälle weiter voran. Wie RippleX-Produktchefin Jazzi Cooper auf X mitteilte, soll die neue Softwareversion “xrpld 3.3.0” bereits in der kommenden Woche erscheinen. Die neue Version führt unter anderem vertrauliche Token-Transaktionen ein, erleichtert die Rechteverwaltung für Unternehmen und ermöglicht es Banken, Transaktionsgebühren für ihre Kunden zu übernehmen.

“Das XRP Ledger hat bereits bewiesen, dass es tokenisierte Vermögenswerte in großem Maßstab unterstützen kann. Jetzt ist es an der Zeit, diese Vermögenswerte für globale Überweisungen, den Handel, die Besicherung und die Abwicklung einzusetzen”, so Cooper. Die geplanten Änderungen würden das Netzwerk diesem Ziel “deutlich näherbringen”.

Funktionen kehren nach Sicherheitslücken zurück

Mit dem Update sollen auch die überarbeiteten Funktionen “Batch” und “Permission Delegation” zurückkehren. Beide waren zuvor nach Sicherheitsbedenken wieder zurückgezogen worden. Eine Schwachstelle hätte im Fall von “Batch” unbefugte Transaktionen ermöglichen können. “Permission Delegation” wurde wegen eines Fehlers deaktiviert, durch den Angreifer Transaktionsgebühren hätten umlegen können.

Ob die Änderungen tatsächlich in das XRP Ledger aufgenommen werden, entscheiden nun die Validatoren. Dafür müssen mindestens 80 Prozent den Vorschlägen zustimmen, die Abstimmung läuft zwei Wochen.

Der XRP-Kurs wirkt derweil weiter angeschlagen. Welche technischen Signale zuletzt für Hoffnung bei Anlegern sorgten und warum Analysten bei XRP womöglich erste Anzeichen einer Bodenbildung sehen, erfahrt ihr in diesem Beitrag: XRP am Boden angelangt? Das macht Analysten jetzt Hoffnung

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine XRP-Münze auf einem Laptop
Analysten werden optimistischerXRP am Boden angelangt? Das macht Analysten jetzt Hoffnung
Mann (Mirco Recksiek) schaut in Kamera
Mirco Recksiek im InterviewGründer von Bitcoin2Go mahnt: “Bitcoin könnte noch einmal auf 50.000 US-Dollar fallen”
Zwei Bitcoin-Münzen in einer Geldbörse
"Vom Aussterben bedrohte Spezies"Immer weniger besitzen einen Bitcoin
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ethena
0,076503
8.81%
Cardano
0,161234
8.71%
Pepe
0,000003
5.81%
Arbitrum
0,070851
4.97%
Worldcoin
0,278775
4.78%
Polkadot
0,687720
4.30%
Lighter
1,85
4.03%
Avalanche
5,71
3.46%
NEAR Protocol
1,49
3.10%
Chainlink
7,26
3.00%
Audiera
3,66
-5.75%
​​Stable
0,028084
-4.67%
币安人生 (BinanceLife)
0,535418
-1.99%
Figure Heloc
0,866804
-1.32%
Monero
311,77
-1.27%
Pump.fun
0,001889
-1.12%
Kaspa
0,023321
-1.05%
Bittensor
168,19
-1.03%
Morpho
1,71
-0.97%
Beldex
0,071348
-0.94%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren