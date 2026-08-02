Ripple plant großes Upgrade für das XRP Ledger

Ripple treibt den Ausbau des XRP Ledgers voran. Zwei der geplanten Funktionen waren zuvor wegen kritischer Sicherheitslücken wieder zurückgezogen worden.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple kündigt ein großes Upgrade für das XRP Ledger an, das in Kürze verfügbar sein soll.

Die neue Version führt vertrauliche Token-Transaktionen und verbesserte Rechteverwaltung für Unternehmen ein. â³

Überarbeitete Funktionen kehren zurück, nachdem Sicherheitsbedenken aufgetreten sind.

Validatoren entscheiden über die Implementierung der Änderungen im Netzwerk. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ripple treibt den Ausbau des XRP Ledgers für institutionelle Anwendungsfälle weiter voran. Wie RippleX-Produktchefin Jazzi Cooper auf X mitteilte, soll die neue Softwareversion “xrpld 3.3.0” bereits in der kommenden Woche erscheinen. Die neue Version führt unter anderem vertrauliche Token-Transaktionen ein, erleichtert die Rechteverwaltung für Unternehmen und ermöglicht es Banken, Transaktionsgebühren für ihre Kunden zu übernehmen.

XRPL has already proven it can support tokenized assets at scale. Now it’s time to put these assets to use: global transfers, trading, collateralizing, and settling.



The upcoming release of xrpld 3.3.0 includes five amendments that move XRPL significantly closer to that goal.… — Jazzi Cooper (@jazzicoop) July 31, 2026

“Das XRP Ledger hat bereits bewiesen, dass es tokenisierte Vermögenswerte in großem Maßstab unterstützen kann. Jetzt ist es an der Zeit, diese Vermögenswerte für globale Überweisungen, den Handel, die Besicherung und die Abwicklung einzusetzen”, so Cooper. Die geplanten Änderungen würden das Netzwerk diesem Ziel “deutlich näherbringen”.

Funktionen kehren nach Sicherheitslücken zurück

Mit dem Update sollen auch die überarbeiteten Funktionen “Batch” und “Permission Delegation” zurückkehren. Beide waren zuvor nach Sicherheitsbedenken wieder zurückgezogen worden. Eine Schwachstelle hätte im Fall von “Batch” unbefugte Transaktionen ermöglichen können. “Permission Delegation” wurde wegen eines Fehlers deaktiviert, durch den Angreifer Transaktionsgebühren hätten umlegen können.

Ob die Änderungen tatsächlich in das XRP Ledger aufgenommen werden, entscheiden nun die Validatoren. Dafür müssen mindestens 80 Prozent den Vorschlägen zustimmen, die Abstimmung läuft zwei Wochen.

Der XRP-Kurs wirkt derweil weiter angeschlagen. Welche technischen Signale zuletzt für Hoffnung bei Anlegern sorgten und warum Analysten bei XRP womöglich erste Anzeichen einer Bodenbildung sehen, erfahrt ihr in diesem Beitrag: XRP am Boden angelangt? Das macht Analysten jetzt Hoffnung