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RWA-Boom ohne Krypto-Gewinner? 

Wer an der Tokenisierung wirklich verdient

Tokenisierte Aktien sollen Krypto verändern. Doch geschlossene Netzwerke und regulatorische Hürden stellen den Bull-Case infrage.

Johannes Macswayed
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Die bronzene Wall-Street-Bullen-Statue aus einer herabgesetzten Perspektive

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kryptos größter Bull-Case bekommt unerwartete Risse

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der RWA-Boom bislang vor allem TradFi und Tokenisierungsplattformen zugutekommt
  • Warum tokenisierte Aktien den Bull-Case für Krypto bislang nicht erfüllen
  • Welche Investment-Chancen sich stattdessen bei Oracles und Onchain-Derivaten eröffnen

Krypto-Bärenmärkte bestehen aus stagnierenden Kursen, kurzen Hoffnungsschimmern und einigen wenigen Themen, die sich dem allgemeinen Abwärtstrend widersetzen. Aktuell sind es vor allem zwei: KI-Agenten und die Tokenisierung realer Vermögenswerte, kurz Real World Assets oder RWAs. Letztere sollen den nächsten, diesmal institutionell geprägten Bullenmarkt antreiben und den Krypto-Sektor auf neue Höhen heben. Ein nüchterner Blick auf die Fakten wirft jedoch die unbequeme Frage auf, welche Rolle öffentliche Netzwerke wie Ethereum und Solana in diesem Boom überhaupt spielen?

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