In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der RWA-Boom bislang vor allem TradFi und Tokenisierungsplattformen zugutekommt
- Warum tokenisierte Aktien den Bull-Case für Krypto bislang nicht erfüllen
- Welche Investment-Chancen sich stattdessen bei Oracles und Onchain-Derivaten eröffnen
Krypto-Bärenmärkte bestehen aus stagnierenden Kursen, kurzen Hoffnungsschimmern und einigen wenigen Themen, die sich dem allgemeinen Abwärtstrend widersetzen. Aktuell sind es vor allem zwei: KI-Agenten und die Tokenisierung realer Vermögenswerte, kurz Real World Assets oder RWAs. Letztere sollen den nächsten, diesmal institutionell geprägten Bullenmarkt antreiben und den Krypto-Sektor auf neue Höhen heben. Ein nüchterner Blick auf die Fakten wirft jedoch die unbequeme Frage auf, welche Rolle öffentliche Netzwerke wie Ethereum und Solana in diesem Boom überhaupt spielen?
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