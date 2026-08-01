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Analysten werden optimistischer 

XRP am Boden angelangt? Das macht Analysten jetzt Hoffnung

Ist bei XRP inzwischen zu viel Pessimismus eingepreist? Einige Analysten sehen nach dem starken Kursrückgang erste Signale, die für eine Stabilisierung sprechen könnten.

Louis Blümlein
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Eine XRP-Münze auf einem Laptop

Beitragsbild: Shutterstock

 | Hat der XRP-Kurs den Boden erreicht?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Analysten bei XRP erste Anzeichen einer Bodenbildung sehen
  • Welche technischen Signale derzeit für Hoffnung sorgen
  • Was jetzt für eine nachhaltige Erholung passieren müsste

Wer in den vergangenen Monaten auf XRP gesetzt hat, brauchte starke Nerven. Während sich Bitcoin und einige andere große Kryptowährungen zwischenzeitlich stabilisieren konnten, ging es für XRP fast durchgehend nach unten. Der Kurs fiel zuletzt bis in die Nähe von 1 US-Dollar und liegt damit rund 67 Prozent unter seinem bisherigen Rekordhoch. Unter den größten Kryptowährungen ist das aktuell der deutlichste Rückgang. Nach einem solchen wächst allerdings auch das Interesse derjenigen, die nach einem möglichen Einstieg suchen. Mehrere Analysten halten den Ausverkauf mittlerweile für weit fortgeschritten. Sie verweisen auf ungewöhnlich niedrige technische Werte, eine langfristige Unterstützung knapp unterhalb von 1 US-Dollar und erste Veränderungen am Terminmarkt. Aber reicht das für eine echte Wende?

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