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Bitcoin ETFs wieder im Plus – Jahresbilanz bleibt jedoch tiefrot

Die Bitcoin ETFs schließen den Juli wieder mit Zuflüssen ab. Die Bilanz seit Jahresbeginn bleibt dennoch deutlich im Minus.

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Erstmals seit April verzeichnen die Bitcoin ETFs wieder einen positiven Monat

Nach zwei roten Monaten haben die Spot Bitcoin ETFs den Juli wieder mit einem Plus beendet. Laut Daten von SoSoValue verzeichneten die Fonds im vergangenen Monat Nettozuflüsse von 172,4 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zu den Vormonaten ist das jedoch ein überschaubarer Zuwachs. Im Mai und Juni wurden zusammen fast sieben Milliarden US-Dollar aus den Produkten abgezogen.

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Zum Monatsende nahm der Verkaufsdruck zudem wieder zu. Allein am letzten Handelstag verbuchten die Bitcoin ETFs Nettoabflüsse von 265,4 Millionen US-Dollar – der höchste Tageswert seit Mitte Juli. Dadurch drehte auch die Wochenbilanz wieder ins Minus.

Jahresbilanz bleibt negativ

Trotz leichter Erholung im Juli bleibt die Bilanz für das laufende Jahr weiter deutlich negativ. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettoabflüsse auf rund 5,3 Milliarden US-Dollar. Positive Zuflüsse gab es bislang lediglich in den Monaten März, April und Juli.

Ein robusteres Bild zeigen derweil die Ethereum ETFs, die im Juli Nettozuflüsse von 365 Millionen US-Dollar verzeichneten und damit den vierten Monat in Folge mit einem positiven Ergebnis abschlossen. Auch XRP verbuchte im Juli weitere Zuflüsse.

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