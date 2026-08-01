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"Der nächste logische Schritt" 

Uniswap erweitert DeFi-Angebot um neue Zinsfunktion

Die größte dezentrale Krypto-Börse erweitert ihr Angebot um eine Lending-Funktion. Nutzer können Krypto-Assets künftig direkt über die Uniswap-App verleihen und dafür Zinsen erhalten.

Moritz Draht
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Uniswap-Logo auf einem Smartphone

Beitragsbild: Shutterstock

 | Uniswap erweitert seine Plattform um eine Lending-Funktion

Uniswap baut sein DeFi-Angebot weiter aus. Die nach Handelsvolumen größte dezentrale Krypto-Börse hat gemeinsam mit dem Lending-Protokoll Morpho das neue Produkt “Earn” vorgestellt. Nutzer können darüber USDC, USDT und Ether direkt in der Uniswap-App verleihen und dafür Zinsen erhalten.

Die hinterlegten Krypto-Assets werden über das Lending-Protokoll Morpho an Kreditnehmer verliehen. Die dafür gezahlten Zinsen fließen an die Nutzer zurück. Nach Angaben von Uniswap bleiben die Vermögenswerte dabei jederzeit im Besitz der Einleger und können ohne Sperrfrist wieder abgezogen werden.

Morpho baut seine Rolle im DeFi-Sektor aus

“Uniswap wurde entwickelt, um Menschen einen offenen und direkten Zugang zu Onchain-Märkten zu ermöglichen. Earn ist der nächste logische Schritt”, erklärt Anthony Beshay, Product Manager bei Uniswap. Das Produkt ermögliche es Nutzern, “ihre Vermögenswerte für sich arbeiten zu lassen, ohne komplexe Liquiditätspositionen verwalten zu müssen”.

Lest auch
Die Infrastruktur im Hintergrund Warum Uniswap der eigentliche Gewinner der Robinhood Chain ist

Für Morpho ist es bereits die nächste prominente Partnerschaft. Das Lending-Protokoll dient inzwischen unter anderem Coinbase, Robinhood, Bitwise und Société Générale als Infrastruktur für Kreditprodukte. “Jede neue Integration stärkt die Netzwerkeffekte und erhöht die Liquidität des Protokolls”, sagt Morpho-Mitgründer Paul Frambot.

Welche Chartmarken jetzt über die Kursrichtung bei Uniswap entscheiden und wieso die Tokenisierung von Aktien und Edelmetallen dem Altcoin Rückenwind gibt, lest ihr hier: Darum steht eine charttechnische Vorentscheidung an


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