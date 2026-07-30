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UNI-Kursanalyse 

Uniswap (UNI): Darum steht eine charttechnische Vorentscheidung an

Uniswap ist weiterhin auf der Überholspur. Welche Kursmarken für eine bullishe Trendfortsetzung jetzt entscheidend werden, verrät ein Blick auf den Chart.

Stefan Lübeck
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Uniswap (UNI) springt seit Monatsbeginn stark gen Norden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Chartmarken jetzt über die Kursichtung bei Uniswap (UNI) entscheiden
  • Wieso die Tokenisierung von Aktien und Edelmetallen dem Altcoin Rückenwind gibt
  • Warum sich das Chartbild in den letzten Tagen weiter aufgehellt haben dürfte

Die dezentrale Krypto-Exchange Uniswap (UNI) setzt die Erholungsbewegung fort. Seit Monatsbeginn konnte der Kurs um mehr als 50 Prozent im Wert zulegen. Damit führt die Kryptowährung die Liste der Top-100 Altcoins an. Durch die Rückeroberung der 200-Tagelinie (EMA200) hat sich das Chartbild in den letzten Tagen abermals aufgehellt. Welche Kursniveaus jetzt in den Blick der Anleger geraten dürften, zeigt diese Kursanalyse.

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