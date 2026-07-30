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Bitcoin stabil, doch Trump warnt: “Wir werden sie hart treffen”

Bitcoin fällt leicht unter 64.000 US-Dollar. Der Ölpreis, Trump und die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh rücken nun in den Fokus der Anleger.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt Donald Trump in einem Anzug, wie er nach oben blickt.

Beitragsbild: picture alliance / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson | Julia Demaree Nikhinson

 | Donald Trump warnt den Iran

Bitcoin notiert knapp unter 64.000 US-Dollar. Auch Ethereum, XRP und die übrigen großen Kryptowährungen verzeichnen leichte Verluste. Deutliche Ausreißer bleiben am Markt aus.

Hintergrund ist eine Verkaufswelle bei Risikoanlagen. Vor allem Aktien asiatischer Halbleiterunternehmen gerieten in den letzten Tagen unter Druck. Anleger blicken zunehmend mit Sorge auf die Schulden großer Halbleiter- und KI-Konzerne.

Ölpreis steigt nach Trumps Äußerungen

Zusätzliche Unsicherheit bringt die geopolitische Lage. US-Präsident Donald Trump hat im Interview mit Fox News den Ton im Konflikt mit dem Iran verschärft. “Wir werden sie hart treffen. Sie werden ordentlich einstecken müssen”, so Trump mit Blick auf die anhaltenden gegenseitigen Angriffe.

Das Bild zeigt den Ölpreis.
Der Ölpreis ist seit dem Beginn des Iran-Krieges deutlich volatiler I Quelle: BTC-ECHO

Die Aussagen sorgten auch an den Rohstoffmärkten für Bewegung. Der Preis für die US-Ölsorte WTI stieg um 7,6 Prozent, Brent-Rohöl stieg um 5,4 Prozent. Höhere Ölpreise könnten den Inflationsdruck erhöhen und damit auch die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank verändern.

Bitcoin wartet auf Aussagen von Fed-Chef Warsh

Im Mittelpunkt steht nun die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh. Die Federal Reserve hat den Leitzins inzwischen wie erwartet unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen.

Entscheidend dürfte nun sein, welche Signale Warsh für die kommenden Monate sendet. Sollten Zinserhöhungen in Aussicht gestellt werden, könnte das Risikoanlagen wie Bitcoin belasten. Stellt der Fed-Chef dagegen eine längere Zinspause in Aussicht, dürfte das die Hoffnung auf sinkende Anleiherenditen und Rückenwind für Kryptowährungen stärken.

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