In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Erholung am Krypto-Markt dem HYPE-Kurs in die Karten spielt
- Welche Kursziele bei einer anhaltenden Aufwärtsbewegung für Anleger relevant werden
- Wieso eine erneute Bitcoin-Schwäche auch Hyperliquid belasten könnte
Die Perpetual Dex Hyperliquid (HYPE) gehört in den letzten Handelswochen zu den Underperformern am Krypto-Markt. In den letzten 30 Handelstagen korrigierte der HYPE-Kurs um 14 Prozent und notiert im Bereich seines Monatstiefs bei aktuell 55,11 US-Dollar. Ausgehend vom Allzeithoch bedeutet das einen Rücksetzer um 30 Prozentpunkte. In den letzten Wochen hatten vermehrte Verkäufe von institutionellen Anlegern für Unruhe unter Anlegern gesorgt. Wo die Kryptowährung einen Boden finden könnte und welche Chartmarken zurückerobert werden müssen, um das angeschlagene Chartbild wieder aufzuhellen, verrät die neuste Kursanalyse.
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