In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die aktuelle Handelswoche für den Bitcoin-Kurs entscheidend werden kann
- Welche Signale von der Fed und den neuen Inflationsdaten ausgehen könnten
- Weshalb Stablecoin-Zuflüsse und Long-Term Holder weiterhin Hoffnung machen
Der Bitcoin-Kurs ist unter eine wichtige Unterstützung gefallen und blickt auf eine entscheidende Handelswoche. Während die US-Notenbank kurzfristig für Unsicherheit sorgt, senden mehrere On-Chain-Daten weiterhin positive Signale.
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