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Bitcoin-Kurs lauert: Gibt der Zinsentscheid heute die Richtung vor?

Stablecoin-Zuflüsse und die starke Akkumulation langfristiger Anleger sprechen dafür, dass die aktuelle Korrektur bislang im Rahmen bleibt.

Louis Blümlein
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Eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin geht vor dem Zinsentscheid in Deckung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die aktuelle Handelswoche für den Bitcoin-Kurs entscheidend werden kann
  • Welche Signale von der Fed und den neuen Inflationsdaten ausgehen könnten
  • Weshalb Stablecoin-Zuflüsse und Long-Term Holder weiterhin Hoffnung machen

Der Bitcoin-Kurs ist unter eine wichtige Unterstützung gefallen und blickt auf eine entscheidende Handelswoche. Während die US-Notenbank kurzfristig für Unsicherheit sorgt, senden mehrere On-Chain-Daten weiterhin positive Signale.

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