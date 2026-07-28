AllUnity CTO Peter Grosskopf über Micropayments mit Stablecoins, den wiederbelebten HTTP-Status-Code 402 und warum Publisher zu Content-Lieferanten der KI werden.

Micropayments: Warum PayPal für KI-Agenten nicht reicht

Micropayments: Warum PayPal für KI-Agenten nicht reicht

"Dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein"

In diesem Artikel erfährst du: Warum KI-Agenten Stablecoins brauchen und gängige Bezahlmöglichkeiten an ihre Grenzen stoßen

Wie der 30 Jahre alte HTTP-Status-Code 402 zum Bezahlstandard wird

Wie KI-Agenten unseren Medienkonsum verändern

KI-Agenten sind aller Munde, doch kaum jemand redet darüber, wie diese eigentlich bezahlen sollen. Genau daran arbeitet AllUnity, das von DWS, Flow Traders und Galaxy gegründete E-Geld-Institut hinter den MiCAR-konformen Stablecoins EURAU, CHFAU und SEKAU. Gemeinsam mit BTC-ECHO baut das Unternehmen eine agentenfähige Bezahlinfrastruktur für Medieninhalte. Wir haben mit CTO und COO Peter Grosskopf über Micropayments, Finalität und die Zukunft des Nachrichtenkonsums gesprochen.

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