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"Dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein" 

Micropayments: Warum PayPal für KI-Agenten nicht reicht

AllUnity CTO Peter Grosskopf über Micropayments mit Stablecoins, den wiederbelebten HTTP-Status-Code 402 und warum Publisher zu Content-Lieferanten der KI werden.

Sven Wagenknecht
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Rechtsbündig steht eine Person mit verschränkten Armen und einer Mütze. Der Hintergrund besteht aus vielen Euro-Banknoten und einer weiteren Schicht aus Nullen und Einsen.

Beitragsbild: Shutterstock, Peter Großkopf, KI-Bildmontage

 | KI-Agenten wollen Stablecoins. AllUnity CTO Peter Großkopf erklärt wieso

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum KI-Agenten Stablecoins brauchen und gängige Bezahlmöglichkeiten an ihre Grenzen stoßen
  • Wie der 30 Jahre alte HTTP-Status-Code 402 zum Bezahlstandard wird
  • Wie KI-Agenten unseren Medienkonsum verändern

KI-Agenten sind aller Munde, doch kaum jemand redet darüber, wie diese eigentlich bezahlen sollen. Genau daran arbeitet AllUnity, das von DWS, Flow Traders und Galaxy gegründete E-Geld-Institut hinter den MiCAR-konformen Stablecoins EURAU, CHFAU und SEKAU. Gemeinsam mit BTC-ECHO baut das Unternehmen eine agentenfähige Bezahlinfrastruktur für Medieninhalte. Wir haben mit CTO und COO Peter Grosskopf über Micropayments, Finalität und die Zukunft des Nachrichtenkonsums gesprochen.

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