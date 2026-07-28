App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,04 T
Hyperliquid-Kurs48,41 -8.39%
Bitcoin-Kurs55.657,64 -2.56%
Ethereum-Kurs1.652,38 -4.14%
XRP-Kurs0,926735 -4.51%
BNB-Kurs496,13 -1.34%
Hyperliquid-Kurs48,41 -8.39%
Solana-Kurs64,34 -3.85%
TRON-Kurs0,285853 -1.67%
Dogecoin-Kurs0,061593 -3.28%
Cardano-Kurs0,137936 -4.70%
Zcash-Kurs411,37 -5.79%
Chainlink-Kurs7,30 -5.51%
Pi Network-Kurs0,065962 -8.08%
Alarmzeichen erkennen 

Krypto-Scams boomen: Mit diesen Tricks bringen Betrüger selbst erfahrene Anleger zu Fall

Anlagebetrug wird immer professioneller – und für viele erst sichtbar, wenn es zu spät ist. Welche Maschen derzeit besonders häufig sind und worauf Anleger achten sollten.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt einen Krypto-Scammer

Beitragsbild: ChatGPT

 | Immer mehr Menschen fallen Anlagebetrügern zum Opfer

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Betrugsmaschen derzeit besonders häufig eingesetzt werden
  • Wie Kriminelle das Vertrauen ihrer Opfer gewinnen
  • Woran sich unseriöse Plattformen frühzeitig erkennen lassen
  • Wo Anleger besonders vorsichtig sein sollten
  • Weshalb selbst erfahrene Investoren Opfer werden

Krypto-Betrug entwickelt sich rasant weiter: Die Maschen werden professioneller und für Anleger immer schwerer zu erkennen. Wer in digitale Vermögenswerte investiert, sollte sich deshalb nicht nur mit Chancen, sondern auch mit den gängigsten Betrugsformen auseinandersetzen. BTC-ECHO hat mit dem Blockchain-Forensiker Timo Züfle von der Kryptobetrugshilfe gesprochen. Er erklärt, wie Täter Vertrauen aufbauen und welche Maßnahmen helfen, das eigene Vermögen wirksam zu schützen. 

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
André Dragosch vor Bitcoin-Münze und ETF-Symbol
Interview mit Dr. André Dragosch“Bitcoin ist der Kanarienvogel”: Platzt jetzt die KI-Blase?
Eine Bitcoin-Rakete hebt ab in Richtung Mond
Bitcoin-PrognoseBitcoin-Prognose bis 2030: Diese Kursziele halten Analysten jetzt für realistisch
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Provenance Blockchain
0,008162
4.38%
币安人生 (BinanceLife)
0,564179
1.80%
Morpho
1,74
1.70%
Figure Heloc
0,904795
1.66%
Pump.fun
0,001817
0.92%
LEO Token
8,57
0.38%
OKB
75,33
0.30%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
0,914449
0.04%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
0,974125
0.03%
Blockchain Capital
93,22
0.02%
Audiera
2,56
-24.76%
Venice Token
11,06
-9.67%
NEAR Protocol
1,47
-8.85%
Shiba Inu
0,000004
-8.76%
Worldcoin
0,281087
-8.43%
Hyperliquid
48,41
-8.39%
Pi Network
0,065962
-8.08%
Ethena
0,073314
-7.33%
Aptos
0,512185
-6.59%
Cosmos Hub
1,14
-6.26%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren