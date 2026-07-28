In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Betrugsmaschen derzeit besonders häufig eingesetzt werden
- Wie Kriminelle das Vertrauen ihrer Opfer gewinnen
- Woran sich unseriöse Plattformen frühzeitig erkennen lassen
- Wo Anleger besonders vorsichtig sein sollten
- Weshalb selbst erfahrene Investoren Opfer werden
Krypto-Betrug entwickelt sich rasant weiter: Die Maschen werden professioneller und für Anleger immer schwerer zu erkennen. Wer in digitale Vermögenswerte investiert, sollte sich deshalb nicht nur mit Chancen, sondern auch mit den gängigsten Betrugsformen auseinandersetzen. BTC-ECHO hat mit dem Blockchain-Forensiker Timo Züfle von der Kryptobetrugshilfe gesprochen. Er erklärt, wie Täter Vertrauen aufbauen und welche Maßnahmen helfen, das eigene Vermögen wirksam zu schützen.
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