Anlagebetrug wird immer professioneller – und für viele erst sichtbar, wenn es zu spät ist. Welche Maschen derzeit besonders häufig sind und worauf Anleger achten sollten.

Krypto-Scams boomen: Mit diesen Tricks bringen Betrüger selbst erfahrene Anleger zu Fall

Krypto-Scams boomen: Mit diesen Tricks bringen Betrüger selbst erfahrene Anleger zu Fall

In diesem Artikel erfährst du: Welche Betrugsmaschen derzeit besonders häufig eingesetzt werden

Wie Kriminelle das Vertrauen ihrer Opfer gewinnen

Woran sich unseriöse Plattformen frühzeitig erkennen lassen

Wo Anleger besonders vorsichtig sein sollten

Weshalb selbst erfahrene Investoren Opfer werden

Krypto-Betrug entwickelt sich rasant weiter: Die Maschen werden professioneller und für Anleger immer schwerer zu erkennen. Wer in digitale Vermögenswerte investiert, sollte sich deshalb nicht nur mit Chancen, sondern auch mit den gängigsten Betrugsformen auseinandersetzen. BTC-ECHO hat mit dem Blockchain-Forensiker Timo Züfle von der Kryptobetrugshilfe gesprochen. Er erklärt, wie Täter Vertrauen aufbauen und welche Maßnahmen helfen, das eigene Vermögen wirksam zu schützen.

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