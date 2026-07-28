Die Unternehmensgruppe Circle hat sich zum Ziel gesetzt, ein modernes Finanzsystem aufzubauen, das komplett auf der Blockchain-Technologie und dem Internet basiert. Jetzt konnte sich der Herausgeber des USDC-Stablecoins mehr als 680 Patentfamilien von IBM sichern.
Vom Zahlungsverkehr bis zur sicheren Cloud
Darin enthalten sind fast 1.000 erteilte Patente mit Schutzrechten zu grundlegender Blockchain-Infrastruktur und sicheren Cloud-Systemen, aber ebenso zu Versicherungen und Lieferketten. Der Deal verschafft dem Stablecoin-Anbieter ein ungewöhnlich breites Portfolio und wird dadurch nach eigener Darstellung zum führenden Inhaber von Blockchain-Patenten in den USA.
Der Patenttransfer könnte jedoch lediglich der Beginn einer engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Tech-Firmen sein. Circle und IBM wollen prüfen, in welchen Bereichen sie weitere kommerzielle Möglichkeiten finden, um sich gegenseitig zu unterstützen oder voneinander zu profitieren.
Circle rüstet sich für die nächste Onchain-Phase
Der Wert des neuen Circle-Portfolios liegt vor allem in seiner strategischen Breite. Neben dem bekannten USDC-Stablecoin, hat das Unternehmen ein ganzes Blockchain-Ökosystem aufgebaut. Dazu gehört neben dem Circle Payments Network auch die eigene Layer-1-Blockchain Arc sowie weitere Onchain-Produkte und Anwendungen für automatisierte Finanztransaktionen.
Der neue Patentkauf ermöglicht zudem eine Absicherung der eigenen Entwicklungen gegen mögliche Rechtsansprüche anderer Unternehmen und erleichtert den Aufbau neuer Produkte. Das wird besonders vor dem Hintergrund relevant, dass Banken und andere Zahlungsdienstleister immer stärker eigene Blockchain-Angebote vorantreiben. Damit passt der Deal sehr gut zu der derzeitigen Unternehmensentwicklung vom Stablecoin-Anbieter zum breit aufgestellten Infrastrukturunternehmen.