Analysten erwarten für Bitcoin bis 2030 Kurse von 120.000 bis über eine Million US-Dollar. Wie realistisch sind ihre Modelle?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin steht im Fokus von Analysten und Vermögensverwaltern, die unterschiedliche Kursziele bis 2030 prognostizieren. â³

Prognosen reichen von 120.000 bis über 1,5 Millionen US-Dollar, abhängig von Marktbedingungen und institutionellem Interesse. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Im Krypto-Markt richten sich alle Augen auf Bitcoin. Er gilt als First Mover, der steigen muss, bevor die anderen Coins nachziehen können. Große Vermögensverwalter ermöglichen ihren Kunden den Zugang über börsengehandelte Produkte und selbst Regierungen beschäftigen sich mit der ältesten aller Krypto-Währungen als Staatsreserve. Wie hoch Bitcoin noch steigen kann, bewerten sie allerdings alle anders. Dabei hatten Kursprognosen in der Vergangenheit ein echtes Haltbarkeitsproblem. Noch vor wenigen Jahren galten sechsstellige Kurse als Mondprognosen, bis BTC im Oktober 2025 auf mehr als 126.000 US-Dollar gestiegen ist. Nach dem jüngsten Kursrückgang von mehr als 50 Prozent gehen die Prognosen weit auseinander.

Wenn 250.000 US-Dollar plötzlich konservativ wirken

Eines der konservativsten Modelle stammt von WisdomTree. Der amerikanische Vermögensverwalter verbindet den Bitcoin-Kurs mit der Entwicklung der globalen Geldmenge und dem Anteil, den Anleger in knappe Vermögenswerte umschichten. In ihrem deflationären Szenario erwarten sie keine bullische Entwicklung mehr. Ihr Kursziel für das Jahr 2030 beziffern sie auf 120.000 US-Dollar, was einer jahrelangen Stagnation gleichkommen würde, wie es sie in der Geschichte von BTC noch nicht gegeben hat.

Je nach Entwicklung der Geldmenge und der Nachfrage nach knappen Vermögenswerten erwartet WisdomTree für Bitcoin im Jahr 2030 zwischen 120.000 und 500.000 US-Dollar I WisdomTree

Außer Acht gelassen haben sie in dem Modell das Wachstum der globalen Geldmenge. WisdomTree erwartet hier jedoch einen Anstieg auf 230 Billionen US-Dollar. 15 Prozent davon entfallen in ihrem Modell auf Gold und Bitcoin. Die Aufteilung des gebundenen Kapitals verteilt sich aber nicht gleichmäßig auf die beiden Assets. Für Bitcoin erwarten sie einen Anteil von erneut 15 Prozent des gemeinsamen Marktes. Entsprechend verschiebt sich ihr Kursziel im Basisfall auf 250.000 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von gut fünf Billionen US-Dollar entspräche.

Die institutionelle Wette hinter 500.000 US-Dollar

Das britische Finanzinstitut Standard Chartered verdoppelt diese Prognose noch einmal. Ihr Analyseansatz basiert darauf, dass Spot-ETFs und klassische Vermögensverwalter die nächste Phase des Wachstums tragen werden. Bei einem erwarteten Kurs von einer halben Million US-Dollar müsste die Nachfrage jedoch dauerhaft sein, um die Marktkapitalisierung auf die dafür nötigen zehn Billionen US-Dollar zu bringen.

Ein kontinuierlicher Zufluss institutioneller Gelder ist aber nicht garantiert. Der leichtere Zugang für große Anleger ermöglicht einen ebenso schnellen Rückzug. So flossen im Juni 2026 mehr als zwei Milliarden US-Dollar innerhalb einer Woche aus den Bitcoin ETFs ab, während der Kurs zeitweise auf unter 60.000 US-Dollar fiel. Zudem hatte der verantwortliche Analyst Geoff Kendrick seine Prognosen schon in der Vergangenheit regelmäßig nach unten korrigieren müssen. Erst kürzlich setzte er die Bitcoin-Prognose für das Jahresende auf 100.000 US-Dollar runter. Zuvor war sie bereits Ende 2025 von 300.000 auf 150.000 US-Dollar halbiert worden.

Cathie Wood und die Mathematik hinter der Million

Noch optimistischer fällt die Prognose von Cathie Wood mit ihrem ARK-Investmentfonds aus. Ihre Vorhersagen begründet sie mit einem mathematischen Modell, bei dem das institutionelle Kapital ebenfalls der größte Hebel ist. ARK schätzt das weltweit investierbare Vermögen ohne Gold für 2030 auf 200 Billionen US-Dollar. In ihrem bärischen Szenario bindet Bitcoin davon ein Prozent. Durch die Annahme des gleichzeitigen Wachstums in mehreren Märkten, kommt sie auf eine Bewertung von 300.000 US-Dollar bis Ende des Jahrzehnts.

ARK leitet ihre Bitcoin-Prognose aus sechs potenziellen Nachfragefeldern ab. Das institutionelle Kapital ist der größte Einflussfaktor I ARK-Invest

In ihrem Basisszenario erhöht sich die Annahme des in Bitcoin gebundenen Kapitals auf 2,5 Prozent. Für sich genommen entspräche das bereits einer erwarteten Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar. Durch die Einbindung der größten Kryptowährung in Unternehmensbilanzen und den Aufbau staatlicher Reserven sowie die Umschichtung von Goldbeständen in BTC kommt ARK-Invest in ihrem mathematischen Modell auf 710.000 US-Dollar, was einer Gesamtmarktkapitalisierung von 14,6 Billionen US-Dollar entspräche.

Das bullischste Szenario von Cathie Wood liegt jedoch noch einmal deutlich höher. Im absoluten Best-Case erwarten sie einen Kursanstieg bis auf 1,5 Millionen US-Dollar. Die erreichte Marktkapitalisierung von dann 30 Billionen US-Dollar läge sogar über der derzeitigen Marktkapitalisierung von Gold. Dass ein solcher Kurs bis 2030 erreicht wird, gilt aber als eher unwahrscheinlich. Vor allem Stablecoins haben sich in Schwellenländern zuletzt stark entwickelt und Funktionen des Inflationsschutzes übernommen, die ARK zuvor stärker Bitcoin zugerechnet hatte.

Warum Dorsey und Armstrong an die Million glauben

Anders als das mathematische Modell von Cathie Wood, beruht aber nicht jede Millionenprognose auf mathematischen Bewertungsmodellen. Der Twitter-Gründer Jack Dorsey erwartet bis 2030 ebenfalls einen BTC-Kurs von über einer Million US-Dollar. Dies begründet er in erster Linie mit der Offenheit des Bitcoin-Netzwerkes. Seiner Erklärung nach erhöhe jeder neue Nutzer und Entwickler den Wert des gesamten Ökosystems. Die Netzwerkeffekte und die Widerstandsfähigkeit der dezentralen Infrastruktur von Bitcoin sieht er dabei als Katalysatoren des Wachstums.

Der Coinbase-CEO Brian Armstrong geht mit der gleichen Zukunftsprognose ins Rennen. Anders als Dorsey verweist er jedoch auf die zunehmenden regulatorischen Rahmenbedingungen, die sich seiner Meinung nach, positiv auf die langfristige Kursentwicklung von Bitcoin auswirken. Dazu kommt bei ihm auch die Annahme, dass immer mehr Staaten BTC als Reserve-Asset aufnehmen werden und ein weiter steigendes institutionelles Interesse besteht.

Voraussetzungen und Risiken

Bei Dorsey und Armstrong gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass beide mit ihren Unternehmen Coinbase und Block von einer wachsenden Bitcoin-Adoption profitieren würden. Damit Kursziele zwischen 250.000 und 1,5 Millionen US-Dollar erreicht werden können, braucht es in erster Linie eine dauerhaft steigende Nachfrage. Eine Fortsetzung der bisherigen Marktzyklen von Bitcoin wird für die höchstgenannten Preiseziele wohl nicht reichen.

Im Vergleich mit anderen Assets liegt Bitcoin bereits auf Platz 14 der Marktkapitalisierung. Ein siebenstelliger-BTC-Kurs würde die Lücke zu Gold deutlich kleiner machen I Companiesmarketcap

Dafür braucht es weltweite Adoption durch Staatsreserven und die Aufnahme in Unternehmensbilanzen. Aber auch eine Umschichtung von Kapital, das bisher in Gold und anderen Kapitalanlagen gebunden ist, müsste sichtbar werden. Ob Bitcoin bis Ende des Jahrzehnts Preise oberhalb von 250.000 US-Dollar erreichen wird oder sogar an der Million-Marke kratzt, wird sich an seiner tatsächlichen Bedeutung im globalen Finanzsystem zeigen.