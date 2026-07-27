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Makro-Wetten am Krypto-Markt 

Öl schlägt Bitcoin: Größte Liquidation auf Hyperliquid

Eine einzelne Brent-Position übertrifft sämtliche Bitcoin-Liquidationen. Der Millionenschwere Trade zeigt wohin sich spekulatives Kapital zunehmend verlagert.

Jan-Malte Minnerup
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Zwei Miniatur-Ölfässer auf einem Haufen US-Dollar-Noten

Beitragsbild: Shutterstock

 | Brent führt die Krypto-Liquidationen an

Wenn es um die größten Liquidationen im Krypto-Markt geht, kommt dafür eigentlich nur der Branchenprimus Bitcoin oder das führende Smart-Contract-Ökosystem Ethereum infrage. Die letzten 24 Stunden zeigen jedoch ein anderes Bild. Auf Hyperliquid wurde eine BRENTOIL-Position im Wert von 9,35 Millionen US-Dollar liquidiert. Damit ist ausgerechnet eine Wette aus dem Energiesektor die größte Liquidation des Krypto-Marktes.

Öl verdrängt Bitcoin von der Liquidationsspitze

Auslöser war der starke Rückgang des Ölpreises um zeitweise knapp acht Prozent auf 89,23 US-Dollar. Nachdem die USA und der Iran ihre Angriffe über das Wochenende pausiert hatten, wuchs die Hoffnung auf eine Normalisierung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus.

Infolgedessen verzeichnete der gesamte Krypto-Derivatemarkt Liquidationen im Wert von 95,69 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden. Auf Bitcoin entfielen davon 6,27 Millionen US-Dollar. Damit ist die einzelne Brent-Liquidation 49 Prozent größer als alle BTC-Liquidationen zusammen.

Makro-Wetten erobern den Krypto-Markt

Dass ein einzelner Trade aus dem Energiesektor auf einer Krypto-Börse solche Größenordnungen erreicht, ist jedoch kein Einzelfall. Bereits im April wurde auf der gleichen Plattform eine einzelne Brent-Positionen im Wert von über 17 Millionen US-Dollar liquidiert. Damals erreichte der Kontrakt ein Tagesvolumen von 977 Millionen US-Dollar und ein Open Interest von 515 Millionen US-Dollar.

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Längst können Anleger über die Infrastruktur des Krypto-Marktes auch auf die Kursentwicklung anderer Assetklassen setzen und das Kapital folgt zunehmend dem Basiswert mit dem stärksten makroökonomischen Impuls. Öl bietet sich aufgrund seines volatilen Umfeldes besonders dafür an. Geopolitische Meldungen können die bereits eingepreisten Risikofaktoren innerhalb kürzester Zeit ändern und während die traditionellen Märkte geschlossen haben, können Anleger am Krypto-Markt auf die Entwicklungen reagieren.

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