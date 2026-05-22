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ICE-Daten als Benchmark 

Krypto-Börse OKX und NYSE-Betreiber bringen Öl-Perps auf den Markt

ICE und OKX bringen Perpetual Futures auf Öl auf den Markt. Die Kooperation soll traditionelle Rohstoffmärkte und Krypto-Derivate enger verbinden.

Johannes Dexl
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Nahaufnahme eines Smartphone-Bildschirms mit dem OKX-App-Symbol, das einen schwarzen Hintergrund mit einem weiß karierten OKX-Logo und dem Text "OKX" darunter zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | OKX ist auch in Europa mittlerweile eine der größten Krypto-Börsen

Intercontinental Exchange Inc. (ICE), Eigentümerin der New York Stock Exchange, und OKX haben am Freitag eine Kooperation angekündigt, um Perpetual Futures auf Öl einzuführen. Die Unternehmen erklärten, dass die Futures-Preise von ICE für Brent-Rohöl und West Texas Intermediate (WTI) die neuen Perpetual Contracts auf OKX stützen sollen. Die Kooperation soll traditionelle Rohstoffmärkte und Krypto-Derivate enger verbinden.

Brücke zwischen traditionellen und digitalen Märkten

“Ölmärkte sind entscheidend für die Weltwirtschaft”, sagte Haider Rafique, Global Managing Partner bei OKX, in der Mitteilung. Die Benchmarks von ICE “in regulierte Perpetual Futures” zu bringen, sei genau die Art von Brücke zwischen traditionellen und digitalen Märkten, nach der Marktteilnehmer gefragt hätten.

Der Vorstoß von ICE und OKX kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Öl-Perps von Hyperliquid für enorme Aufmerksamkeit sorgen. Sie erzielen regelmäßig rund 1,6 Milliarden US-Dollar tägliches Handelsvolumen und mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar Open Interest.

Perps auf dem Vormarsch

Perpetual Futures, auch “Perps” genannt, sind Derivate, mit denen Trader auf die Preise von Vermögenswerten wie Öl oder Bitcoin spekulieren können. Anders als klassische Futures laufen Perps jedoch nie aus. Trader müssen deshalb keine physischen Ölfässer übernehmen oder ihre Kontrakte regelmäßig verlängern. Befürworter erwarten im Perps-Sektor einen Billionenmarkt. Bekannt wurden sie insbesondere durch Hyperliquid, dessen HYPE-Token jüngst ein neues Allzeithoch erreichte.

Die meisten Perpetual-Produkte werden auf Offshore-Börsen angeboten und sind nicht auf dieselbe Weise reguliert wie traditionelle Rohstoffbörsen, etwa ICE oder CME Group Inc. in den USA. Michael Selig, Vorsitzender der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sagte jedoch kürzlich, dass er sie bald unter die Aufsicht seiner Behörde bringen werde.

Als Zeichen der zunehmenden Annäherung von Krypto- und traditionellen Finanzunternehmen unterzeichneten ICE und OKX im März eine Vereinbarung zum gemeinsamen Technologieaufbau. Diese soll ICE-Kunden Zugang zu Krypto-basierten Futures ermöglichen und OKX-Kunden den Handel mit tokenisierten Wertpapieren auf der NYSE-Plattform eröffnen. ICE tätigte außerdem eine strategische Investition, durch die das in San José ansässige Unternehmen mit 25 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

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