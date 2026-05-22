Streit um die Krypto-Halterfrist im Bundestag: Während Grüne und Linke höhere Steuern forderten, warnte die Union vor neuen Ungerechtigkeiten im Steuersystem.

Grünen-Politiker: “Wir halten die Erfolgsaussichten für die Abschaffung der Krypto-Haltefrist für gut“

Grünen-Politiker: “Wir halten die Erfolgsaussichten für die Abschaffung der Krypto-Haltefrist für gut“

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Grüne, Linke und auch Teile der SPD sehen in der bisherigen Besteuerung von Krypto-Werten eine Gerechtigkeitslücke im deutschen Steuersystem. Vor allem die steuerfreien Gewinne nach einem Jahr stehen seit langem in der Kritik. Nun ist ein entsprechender Vorstoß der Grünen im Bundestag gescheitert. Unterstützung erhielt der Antrag lediglich von der Linksfraktion. Die CDU/CSU argumentierte dagegen. Gegenüber BTC-ECHO erklärte Max Lucks von den Grünen, warum seine Partei weiter an der Abschaffung der Krypto-Steuerfreiheit festhalten will.

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