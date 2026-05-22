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Grünen-Politiker: “Wir halten die Erfolgsaussichten für die Abschaffung der Krypto-Haltefrist für gut“

Streit um die Krypto-Halterfrist im Bundestag: Während Grüne und Linke höhere Steuern forderten, warnte die Union vor neuen Ungerechtigkeiten im Steuersystem.

Josip Filipovic
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Max Lucks, Mitglied des Deutschen Bundestages

Beitragsbild: picture alliance

 | Max Lucks, Mitglied des Deutschen Bundestages

In diesem Artikel erfährst du:

  • Exklusiv: Warum die Grünen am gescheiterten Vorstoß zur Krypto-Besteuerung festhalten wollen
  • Wieso die CDU vor neuen Ungerechtigkeiten bei Krypto-Werten warnt
  • Wieso Bitpanda künftig mit IG Europe zusammenarbeitet
  • Wie der neue KI-Agent der Schweizer Bank Sygnum funktioniert


Grüne, Linke und auch Teile der SPD sehen in der bisherigen Besteuerung von Krypto-Werten eine Gerechtigkeitslücke im deutschen Steuersystem. Vor allem die steuerfreien Gewinne nach einem Jahr stehen seit langem in der Kritik. Nun ist ein entsprechender Vorstoß der Grünen im Bundestag gescheitert. Unterstützung erhielt der Antrag lediglich von der Linksfraktion. Die CDU/CSU argumentierte dagegen. Gegenüber BTC-ECHO erklärte Max Lucks von den Grünen, warum seine Partei weiter an der Abschaffung der Krypto-Steuerfreiheit festhalten will.

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