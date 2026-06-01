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Interview mit Matyáš Kuchař 

“Bitcoin-Hauptstadt: Lockt Tschechien jetzt deutsche Anleger mit Steuerfreiheit?

Vom 11. bis 13. Juni trifft sich die Bitcoin-Szene in Prag zur größten BTC-Konferenz Europas. Organisator Matyáš Kuchař verrät, warum sich Tschechien zum Vorreiter für Bitcoin entwickelt hat und weshalb das Land für deutsche Auswanderer zunehmend interessant wird.

Tobias Zander
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Matyáš Kuchař, BTCPrague-Organisator, dahinter eine Bitcoin-Münze und eine Tschechien-Fahne

Beitragsbild: Pressefoto I Eigene Montage

 | BTCPrague-Organisator Matyáš Kuchař sieht dank Bitcoin große Chancen in Tschechien

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum ausgerechnet Prag zum europäischen Bitcoin-Hub Nr. 1 wurde
  • Was hinter dem BTC-Experiment der tschechischen Nationalbank steckt
  • Wie das deutsche Finanzamt Bitcoin-Anleger vergrault – und Tschechien zur Steueroase für Hodler werden könnte

Bitcoin-Veteran Matyáš Kuchař war bereits in der Szene aktiv, als das Thema politisch noch kaum eine Rolle spielte. Heute organisiert er mit der BTC Prague die größte Bitcoin-only-Konferenz Europas. Dass sich ausgerechnet Prag zu einem Zentrum der Bewegung entwickelt hat, hält er für keinen Zufall. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Kuchař, warum Tschechien bei Bitcoin eine Sonderrolle einnimmt, welche Folgen das BTC-Investment der Nationalbank haben könnte und weshalb das Land für deutsche Hodler zunehmend auch als steuerlich attraktives Auswanderungsziel in den Fokus rückt.

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