In diesem Artikel erfährst du:
- Warum ausgerechnet Prag zum europäischen Bitcoin-Hub Nr. 1 wurde
- Was hinter dem BTC-Experiment der tschechischen Nationalbank steckt
- Wie das deutsche Finanzamt Bitcoin-Anleger vergrault – und Tschechien zur Steueroase für Hodler werden könnte
Bitcoin-Veteran Matyáš Kuchař war bereits in der Szene aktiv, als das Thema politisch noch kaum eine Rolle spielte. Heute organisiert er mit der BTC Prague die größte Bitcoin-only-Konferenz Europas. Dass sich ausgerechnet Prag zu einem Zentrum der Bewegung entwickelt hat, hält er für keinen Zufall. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Kuchař, warum Tschechien bei Bitcoin eine Sonderrolle einnimmt, welche Folgen das BTC-Investment der Nationalbank haben könnte und weshalb das Land für deutsche Hodler zunehmend auch als steuerlich attraktives Auswanderungsziel in den Fokus rückt.
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