Der ONDO-Kurs schnellt um 16 Prozent nach oben und profitiert vom RWA-Boom. Diese Chartmarken werden für Anleger jetzt entscheidend.

Ondo Finance im Aufwind: Wie hoch könnte der ONDO-Kurs jetzt steigen?

Ondo Finance im Aufwind: Wie hoch könnte der ONDO-Kurs jetzt steigen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der RWA-Token ONDO verzeichnete einen Kursanstieg von bis zu 16 Prozent und steht aktuell bei 0,373 US-Dollar. â³

ONDO Finance testet tokenisierte Aktienprodukte in Zusammenarbeit mit der DTCC, was das Projekt in der Finanzwelt positioniert.

Auf dem Krypto-Markt zählt der RWA-Token ONDO zu den Gewinnern des Tages. Innerhalb von 24 Stunden konnte er zeitweise um bis zu 16 Prozent steigen und steht damit jetzt bei einem Kurs von 0,373 US-Dollar. Für Rückenwind sorgt eine Meldung, welche das Projekt mit der zentralen Wertpapierinfrastruktur der Wall Street in Verbindung bringt: Erstmals hat ONDO Finance tokenisierte Aktienprodukte getestet, die über den neuen Tokenisierungsdienst der DTCC erzeugt werden. Als erste Basiswerte dienten die Circle-Aktie und der S&P 500 ETF SPY.

Die zugrundeliegenden Wertpapiere bleiben zwar weiterhin bei der DTCC-Tochter DTC verwahrt, können jedoch als tokenisierte Ansprüche in die Infrastruktur von ONDO eingebaut werden. Somit positioniert sich der RWA-Token als Schnittstelle zwischen der klassischen Finanzwelt und der Blockchain basierten Tokenisierung. Die Anleger setzen offenbar darauf, künftig stärker vom wachsenden Markt mit tokenisierten Aktien und anderen Wertpapieren profitieren zu können. Diese Kursmarken werden jetzt wichtig.

ONDO-Kurs in der technischen Analyse

In den letzten 3–6 4h-Candles bewegte sich der Kurs zwischen einem Hoch bei 0,3774 US-Dollar und einem Tief bei 0,3339 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3739 US-Dollar und damit rund 15,73% über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,3231 US-Dollar). Die kurzfristige Entwicklung zeigt starke Volumenunterstützung während des Anstiegs. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,815 Milliarden US-Dollar und liefert Kontext für Anleger bezüglich des Coin-Werts.

Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA-20 (0,3371 US-Dollar) und bildet zuletzt eine Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs, was auf kurzfristige Stärke hinweist. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 0,3339 US-Dollar; sekundäre Supportzone bei 0,3155 US-Dollar (Vorwochenkonsolidierung). Widerstände sind zuerst das lokale Hoch bei 0,3774 US-Dollar, darüber psychologisch bei 0,4000 US-Dollar. Solange der Preis oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Marktlage bullish.

Der 14er-RSI liegt hoch bei ca. 94,02, was auf ein stark überkauftes Momentum hinweist. Der Abstand Preis minus EMA-20 beträgt aktuell ca. 0,0368 US-Dollar und hat in den letzten Kerzen zugenommen, das Histogramm-Äquivalent zeigt damit eine Beschleunigung des Aufwärtsdrucks.

Die Bollinger-Bänder-Breite (Upper minus Lower) beträgt aktuell ca. 0,0883 US-Dollar und signalisiert erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen. Der Markt befindet sich in einer angespannten Ausbruchsphase mit erhöhtem Risiko für kurzfristige Rücksetzer, solange der RSI sehr hoch ist.

Kurzfristige ONDO-Kursprognose

Neutrales Szenario: mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent bewegt sich der ONDO-Kurs zwischen 0,3339 und 0,40 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der Preis oberhalb des EMA-20 bei 0,3371 US-Dollar bleibt und sich der RSI zwischen 60 und 80 stabilisiert. Unterhalb von 0,305 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bullishes Szenario: wird mit 35 Prozent gewichtet und sieht Kursziele zwischen 0,3774 und 0,50 US-Dollar vor. Entscheidend wäre ein volumengetriebener Ausbruch über das lokale Hoch bei 0,3774 US-Dollar. Die nächste wichtige Marke liegt bei 0,40 US-Dollar. Ein Rückgang unter 0,32 US-Dollar würde das Szenario hinfällig machen.

Bearishes Szenario: besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Bei einem RSI-Rückgang unter 70 und einem Bruch des Supports bei 0,3339 US-Dollar könnte ONDO bis auf 0,305 beziehungsweise 0,26 US-Dollar fallen. Weitere Unterstützungen liegen bei 0,3155 und 0,3062 US-Dollar. Ein Anstieg über 0,38 US-Dollar würde das Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.