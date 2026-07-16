BTC-ECHO hat 44 Krypto-Insider gefragt, wo sie den Bitcoin-Kurs bis Januar 2027 vermuten. Das sind ihre Kursziele.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Krypto-Experten erwarten bis Januar 2027 einen Bitcoin-Kurs zwischen 48.795 und 99.295 US-Dollar. â³

Die Volatilität des BTC-Kurses hat zugenommen, beeinflusst von geopolitischen Spannungen und Inflationserwartungen. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU Internationale Hochschule hat BTC-ECHO eine Krypto-Expertenumfrage durchgeführt, deren Ergebnisse im BTC-ECHO Insider Report veröffentlicht wurden. Auf die Frage, welchen Bitcoin-Kurs die Krypto-Experten aus der DACH-Region in den kommenden sechs Monaten (bis Ende Januar 2027) sehen, kamen folgende Ergebnisse heraus.

Bitcoin-Prognose bis Januar 2027

In sechs Monaten, also bis Ende Januar 2027, erwarten die Umfrageteilnehmer einen Bitcoin-Kurs von im Schnitt 74.545 US-Dollar. Im Worst-Case-Szenario, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent, einen BTC-Kurs von 48.795 US-Dollar. Im Best-Case-Szenario zeigt sich ein Sprung auf 99.295 US-Dollar.

Insgesamt zeigt die 6-Monats-Befragung einen weiteren Abschwung gegenüber dem vorherigen Quartal. Damit nehmen die Experten angesichts der starken Kurseinbrüche eine weniger optimistische Haltung ein.

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Bitcoin-Volatilität nimmt zu

Aus den Umfragedaten wird ebenfalls der BTC-6M-Volatilitäts-Index berechnet. Dieser fasst die durchschnittliche erwartete Volatilität des BTC-Kurses über sechs Monate zusammen. Die erwartete Schwankungsbreite von Bitcoin hat weiter zugenommen.

Der Indexstand liegt bei 31,5 Punkten und damit leicht über den 29,6 Punkten aus Q2 2026. Die historische Volatilität des BTC-Kurses vor der Umfrage über sechs Monate beträgt 30,4.

Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die Finanzmärkte und könnten erklären, warum am Bitcoin-Markt wieder mit erhöhter Volatilität gerechnet wird. Steigende Inflationserwartungen, schwankende Ölpreise und nicht zuletzt der KI-Hype setzen den BTC-Kurs zusätzlich unter Druck.

BTC-Kurs 2026: 100.000 US-Dollar sind noch realistisch

Viele der von uns befragten Insider gehen davon aus, dass wir uns aktuell noch in einem Bärenmarkt befinden, der nun aber seinen Boden ausgeprägt hat. So meint Bernhard Wenger, Head of Northern Europe bei 21Shares: “Trotz aktuell mangelnder Impulse erwarten wir bis Jahresende einen BTC-Kurs von 100.000 US-Dollar – auch wenn es kurzfristig noch mal nach unten gehen kann.”

Benjamin Kaemmerer, Executive Director (Trading) vom Broker CMC Markets beschreibt die gespaltene Marktlage: “Der Kryptomarkt befindet sich derzeit in einer Phase, in der die Stimmung im Retail-Segment eher zurückhaltend bis negativ ist.” Aber im Hintergrund laufe eine andere Bewegung. “Gleichzeitig beobachten wir, dass insbesondere Unternehmen aus der Finanzindustrie weiterhin in die Branche investieren, ihre Präsenz ausbauen und langfristig an digitalen Assets und der zugrunde liegenden Infrastruktur interessiert bleiben.”

Der Krypto-Fondsmanager Florian Döhnert-Breyer von F5 Crypto sieht die Chance einer baldigen Kapitalrotation gen Krypto: “Fast alle Anlageklassen liefen in den vergangenen zwölf Monaten außerordentlich gut. Krypto bildet die Ausnahme.” Seine Meinung ist eindeutig: “Ich erwarte eine Kapitalrotation in fundamental starke Kryptowährungen mit echten Cashflows. Das nächste Fokusthema: Agentic Payments über die Blockchain.”

Wie andere Insider den Markt einschätzen, was sie von der EU-weiten Krypto-Regulierung MiCA halten und was Sentiment-Indizes über die Positionierung der Branchenexperten verraten, erfährt man im vollständigen und kostenlosen BTC-ECHO