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Der Hype schwindet 

Wird das Ende des KI-Booms zum Bitcoin-Katalysator?

Der KI-Trade verliert an Glanz, während Bitcoin erste Signale einer Bodenbildung sendet. Steht dem Krypto-Markt eine Kapitalrotation bevor?

Johannes Macswayed
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Eine Bitcoin-Münze neben einem Smartphone mit dem Logo von Micron auf rotem Hintergrund und hinter einem Chart Overlay

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein KI-Abverkauf ist noch kein automatischer Rückenwind für Bitcoin

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wer aktuell wirklich Bitcoin kauft
  • Welche Makro-Faktoren Anleger im Blick behalten müssen
  • Warum sich Privatanleger derzeit aus den Märkten zurückziehen

Der KI-Boom bekommt Risse. Unternehmen melden Rekordgewinne, doch Anleger verkaufen selbst nach starken Zahlen. Was lange als ein nahezu unantastbarer Wachstumstrade galt, muss plötzlich beweisen, dass die gewaltigen Investitionen entsprechende Erträge liefern. Folgt man dem Konsens in Krypto-Land, wird diese Ernüchterung aber immer mehr als Chance gewertet. Eine langsame Abkühlung des dominierenden Börsennarrativs könnte demnach den Blick auf andere Risiko-Assets lenken. Onchain-Daten und erste ETF-Zuflüsse deuten zumindest darauf hin, dass sich der Verkaufsdruck am Krypto-Markt abschwächt. Doch wie real ist die Rotation wirklich?

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