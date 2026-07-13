In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Gefahr einer weiteren Abwärtswelle noch nicht gebannt ist
- Wieso nur eine bullishe Trendfortsetzung bei Bitcoin dem Ripple-Kurs helfen dürfte
- Welche Kursniveaus für Anleger im Handelsmonat Juli relevant sind
Die Kryptowährung Ripple (XRP) tendiert unverändert richtungslos seitwärts. Jeder Versuch einer bullishen Umkehrbewegung verläuft bislang ins Leere. Die Erholung bis an die 50-Tagelinie in der Vorwoche wurde von Anlegern abermals für Verkäufe genutzt. Auf Wochensicht notiert der Altcoin sechs Prozent tiefer bei aktuell 1,07 US-Dollar. Weitet sich die Kursschwäche in den kommenden Tagen aus, könnte ein Rückfall an das bisherige Jahrestief folgen. Anleger müssen daher nun folgende charttechnisch relevante Kursmarken im Blick behalten.
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