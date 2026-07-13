Der Stablecoinmarkt verliert so viel wie zuletzt beim Terra-Crash. Gleichzeitig steigt das Transaktionsvolumen auf ein Rekordhoch.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der globale Stablecoin-Markt hat seit Mai rund 10 Milliarden US-Dollar verloren. â³

Im Juni verzeichnete der Markt den größten Rückgang seit dem TerraLuna-Crash.

Tether und USDC tragen maßgeblich zu diesem Rückgang bei.

Trotz sinkender Marktkapitalisierung steigt das Transaktionsvolumen der Stablecoins. â³

Der globale Stablecoin-Markt hat seit seinem Hoch im Mai etwa 10 Milliarden US-Dollar verloren. Allein im Juni war dabei ein Einbruch von 7,7 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen, was den größten monatlichen Rückgang seit dem TerraLuna-Crash im Mai 2022 bedeutet. Prozentual entspricht der Rücksetzer jedoch nur drei Prozent der gesamten Marktkapitalisierung bei den Stablecoins.

Stablecoin Market Loses $10B Since May in Biggest Retreat Since the Terra Crash



According to CoinDesk, stablecoin market capitalization has fallen by roughly $10 billion from its May peak, including a $7.7 billion drop in June—the largest monthly decline in dollar terms since… pic.twitter.com/RafAPoaerJ — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 12, 2026

Der Verlust bei den beiden größten Stablecoins fällt dabei besonders ins Gewicht. So sank die Marktkapitalisierung von Tether (USDT) von 190 Milliarden US-Dollar auf etwa 184 Milliarden. Auch Circles USDC hat seit März deutlich an Volumen verloren und liegt inzwischen bei nur noch 73 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von fast zehn Prozent gegenüber dem Hoch aus März diesen Jahres. Damit erklären die beiden wichtigsten Dollar-Stablecoins einen großen Teil des gesamten Rückgangs.

Kein Terra-Crash, aber weniger Krypto-Liquidität

Der Vergleich mit dem TerraLuna-Crash ist trotz des nominell großen Marktvolumens aber eher unpassend. Damals ist mit UST ein algorithmischer Stablecoin zusammengebrochen und hat seine Dollarbindung verloren. Aktuell geht es eher um ein Schrumpfen der Umlaufmenge im kontrollierten Bereich.

Ein Blick auf die Nutzung der Stablecoins lässt zudem einen interessanten gegenläufigen Trend feststellen, denn während die Marktkapitalisierung sinkt, erreicht das bereinigte Transaktionsvolumen aller Stablecoins zusammengenommen im Juni ein Rekordhoch von 1,78 Billionen US-Dollar. Das waren 63 Prozent mehr als im Mai und 125 Prozent mehr als im Juni 2025. Die vorhandenen Stablecoins werden damit also intensiver genutzt, obwohl die Umlaufmenge zurückgeht.