Mit einem Zwölf-Monats-Plan setzt Großbritannien auf Tokenisierung. Blockchain-Technologie soll den Finanzplatz wettbewerbsfähiger und effizienter machen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Großbritannien plant die Tokenisierung von Finanzmärkten zur Stärkung der Wirtschaft. â³

Eine Arbeitsgruppe mit 54 Finanzinstituten entwickelt Maßnahmen zur Implementierung blockchainbasierter Infrastruktur.

Schätzungen zufolge könnte die Initiative die Wirtschaftsleistung jährlich um 33 Milliarden Pfund steigern. â³

Beteiligt sind namhafte Unternehmen wie BlackRock, JPMorgan und Coinbase.

Das Vereinigte Königreich hat einen Fahrplan vorgestellt, um die Tokenisierung von Finanzmärkten zu beschleunigen. Eine von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe mit 54 Finanzinstituten will den Einsatz blockchainbasierter Finanzinfrastruktur vorantreiben. Nach Schätzungen könnte die Initiative die britische Wirtschaftsleistung jährlich um bis zu 33 Milliarden Pfund steigern und in den kommenden Jahren zusätzliche Steuereinnahmen von jährlich rund 14 Milliarden Pfund generieren.

Im Mittelpunkt der Roadmap stehen neun Maßnahmen, darunter der Einsatz tokenisierter Vermögenswerte als Sicherheiten im Repo-Markt sowie die Ausgabe digitaler Staatsanleihen. Zu den beteiligten Unternehmen zählen unter anderem BlackRock, JPMorgan, Morgan Stanley, UBS, Barclays sowie die Krypto-Unternehmen Coinbase und Circle.

Krypto und Tokenisierung

Nach Einschätzung der Arbeitsgruppe könnte die Tokenisierung Kapital freisetzen, Transaktionen effizienter gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit des britischen Finanzplatzes stärken. Die weltweite Marktkapitalisierung tokenisierter Vermögenswerte könnte bis 2035 auf rund 88 Billionen US-Dollar anwachsen.

Chris Woolard, Leiter der Initiative, forderte die britische Regierung zudem auf, bereits Anfang kommenden Jahres eine digitale Staatsanleihe auszugeben.

“Tokenisierte Märkte bieten Großbritannien eine bedeutende Chance in Bezug auf Effizienz, Innovationspotenzial und die Verteidigung unserer globalen Position in etablierten Märkten“, heißt es in dem Bericht.

Mit dem Vorstoß will das Vereinigte Königreich seine Position im globalen Wettbewerb um tokenisierte Finanzmärkte sichern. Andernfalls drohten Liquidität und Marktinfrastruktur in andere Finanzzentren wie die USA, Singapur, die Schweiz oder die Vereinigten Arabischen Emirate abzuwandern.