In diesem Artikel erfährst du:
- Welche politischen Schritte bis zur Einführung noch ausstehen
- Warum der digitale Euro bestehende Bezahlverfahren nicht ersetzen soll
- Wo die größten Risiken des digitalen Euro liegen
Der digitale Euro rückt der Einführung einen weiteren Schritt näher und könnte nach aktuellem Stand 2029 für Verbraucher verfügbar sein. Das Projekt stößt jedoch weiterhin auf enorme Kritik. Viele befürchten Eingriffe in die Privatsphäre und sehen in ihm eine stärkere staatliche Kontrolle über den Zahlungsverkehr. BTC-ECHO hat mit Jonas Groß, Geschäftsführer von Etonec sowie Mitgründer und Advisor der Digital Euro Association, über den aktuellen Stand, die Chancen und die größten Risiken gesprochen.
Jetzt freischalten und Vorteil sichern!
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren