Viele sehen im digitalen Euro die Zukunft des Bezahlens, andere warnen vor mehr staatlicher Kontrolle. Wie berechtigt ist die Kritik?

Wie gefährlich wird der digitale Euro wirklich? Ein Experte ordnet ein

Wie gefährlich wird der digitale Euro wirklich? Ein Experte ordnet ein

In diesem Artikel erfährst du: Welche politischen Schritte bis zur Einführung noch ausstehen

Warum der digitale Euro bestehende Bezahlverfahren nicht ersetzen soll

Wo die größten Risiken des digitalen Euro liegen

Der digitale Euro rückt der Einführung einen weiteren Schritt näher und könnte nach aktuellem Stand 2029 für Verbraucher verfügbar sein. Das Projekt stößt jedoch weiterhin auf enorme Kritik. Viele befürchten Eingriffe in die Privatsphäre und sehen in ihm eine stärkere staatliche Kontrolle über den Zahlungsverkehr. BTC-ECHO hat mit Jonas Groß, Geschäftsführer von Etonec sowie Mitgründer und Advisor der Digital Euro Association, über den aktuellen Stand, die Chancen und die größten Risiken gesprochen.

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