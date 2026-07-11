In diesem Artikel erfährst du:
- Warum das neue FOMC-Protokoll die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik zunächst dämpft
- Welche Auswirkungen der Konflikt zwischen den USA und Iran auf den Ölpreis und die Inflation haben kann
- Weshalb die kommenden Inflationsdaten für Bitcoin und den gesamten Krypto-Markt besonders wichtig werden
Die Erwartungen an die weitere Geldpolitik hatten sich zuletzt zwar etwas verbessert, da der Konflikt zwischen den USA und dem Iran den Anschein machte, sich vollständig aufzulösen. Neue Meldungen über eine erneute Eskalation sowie das neue FOMC-Sitzungsprotokoll zeigen jedoch, dass eine weitere Zinserhöhung noch nicht vom Tisch ist. Zudem bringt der steigende Ölpreis neue Risiken für die Inflation zurück.
Jetzt freischalten und Vorteil sichern!
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren