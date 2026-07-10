Nach jahrelangen Bitcoin-Käufen greift Strategy nun auf einen Teil der eigenen Bestände zurück, um Finanzen zu sichern. Welche Gründe hinter den jüngsten Verkäufen stehen und wie sich das Finanzierungsmodell dadurch verändert.

Strategy verkauft Bitcoin: Was steckt hinter dem Kurswechsel?

Strategy verkauft Bitcoin: Was steckt hinter dem Kurswechsel?

Bitcoin-Verkäufe nehmen zu

In diesem Artikel erfährst du: Warum Strategy nach jahrelangen Käufen inzwischen auch Bitcoin verkauft

Welche Rolle die Dollarreserve und laufende Verpflichtungen dabei spielen

Wie stabil das bisherige Finanzierungsmodell aktuell noch aufgestellt ist

Strategy galt lange als einer der konsequentesten Bitcoin-Käufer am Markt. Inzwischen nutzt das Unternehmen einen Teil seiner Bestände jedoch auch zur Finanzierung laufender Verpflichtungen. Nach dem jüngsten Verkauf stellt sich die Frage, wie es um die Bitcoin-Strategie des Konzerns aktuell steht.

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