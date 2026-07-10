In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Strategy nach jahrelangen Käufen inzwischen auch Bitcoin verkauft
- Welche Rolle die Dollarreserve und laufende Verpflichtungen dabei spielen
- Wie stabil das bisherige Finanzierungsmodell aktuell noch aufgestellt ist
Strategy galt lange als einer der konsequentesten Bitcoin-Käufer am Markt. Inzwischen nutzt das Unternehmen einen Teil seiner Bestände jedoch auch zur Finanzierung laufender Verpflichtungen. Nach dem jüngsten Verkauf stellt sich die Frage, wie es um die Bitcoin-Strategie des Konzerns aktuell steht.
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