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Bitcoin-Verkäufe nehmen zu 

Strategy verkauft Bitcoin: Was steckt hinter dem Kurswechsel?

Nach jahrelangen Bitcoin-Käufen greift Strategy nun auf einen Teil der eigenen Bestände zurück, um Finanzen zu sichern. Welche Gründe hinter den jüngsten Verkäufen stehen und wie sich das Finanzierungsmodell dadurch verändert.

Louis Blümlein
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Strategy-Logo, auf orangenem Hintergrund, davor Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Strategy trennt sich von Bitcoin-Beständen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Strategy nach jahrelangen Käufen inzwischen auch Bitcoin verkauft
  • Welche Rolle die Dollarreserve und laufende Verpflichtungen dabei spielen
  • Wie stabil das bisherige Finanzierungsmodell aktuell noch aufgestellt ist

Strategy galt lange als einer der konsequentesten Bitcoin-Käufer am Markt. Inzwischen nutzt das Unternehmen einen Teil seiner Bestände jedoch auch zur Finanzierung laufender Verpflichtungen. Nach dem jüngsten Verkauf stellt sich die Frage, wie es um die Bitcoin-Strategie des Konzerns aktuell steht.

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