So kannst du Hebel auf echte Aktien bei Bitpanda nutzen

Mit dem Launch von Margin Trading auf Real Securities kannst du bei Bitpanda jetzt echte Aktien und ETFs mit Hebel traden. So funktioniert es.

Wer in Europa Aktien mit Hebel handeln wollte, landete bisher in der Regel bei CFDs. Also bei synthetischen Kontrakten, bei denen du nie die Aktie selbst besitzt, sondern nur eine Wette auf ihren Kurs gegen den Broker hältst. Genau dieses Modell bekommt jetzt ernsthafte Konkurrenz. Seit dem 8. Juli bietet Bitpanda Margin Trading auf Real Securities an, den gehebelten Handel mit über 875 echten Aktien und ETFs, mit bis zu 20-fachem Hebel.

Warum echte Assets den Unterschied machen

Beim CFD bist du Vertragspartner deines Brokers, dein Gewinn ist sein Verlust, und das zugrunde liegende Asset existiert in deinem Depot nicht. Beim Margin Trading auf echte Wertpapiere investierst du dagegen direkt in die Aktie oder den ETF. Du hältst reales Exposure auf das Papier statt auf ein Derivat, das es nachbildet. Im Hebel-Segment war diese Transparenz bis heute die Ausnahme.

Die Auswahl kann sich ebenfalls sehen lassen. Über 875 Aktien und ETFs stehen für den gehebelten Handel bereit, von den großen US-Techwerten wie Nvidia oder Apple bis zu europäischen Standardtiteln. Wer bisher für ein Investment mit Hebel auf mehreren Plattformen jonglieren musste, erledigt das jetzt an einem Ort, bei einem BaFin-regulierten Anbieter mit MiCA-Lizenz und über einem Dutzend weiterer Zulassungen.

Spare dir hohe Gebühren

Beim Kauf fallen 0 Prozent Gebühren an. Der Verkauf kostet pauschal 1 Euro, unabhängig vom Volumen. Für die offene gehebelte Position wird eine Funding-Fee von 0,03 Prozent alle vier Stunden fällig, was 0,18 Prozent pro Tag entspricht. Diese Kosten gehören in deine Kalkulation, denn sie machen das Produkt zu einem Werkzeug für aktive Trader und nicht für langfristige Buy-and-Hold-Positionen. Wer eine Position wenige Tage hält, fährt damit allerdings deutlich günstiger als bei vielen etablierten CFD-Anbietern, deren Spreads und Übernachtgebühren sich gern im Kleingedruckten verstecken.

Steuern erledigt die Plattform

Der Punkt Steuern wird gerade beim aktiven Trading unterschätzt. Wer bei ausländischen Brokern hebelt, sitzt am Jahresende vor einem Berg von Trades, die er selbst in der Steuererklärung deklarieren muss.

Bitpanda übernimmt für Nutzer in Deutschland und Österreich die vollautomatische Abführung der Kapitalertragssteuer. Jeder Gewinn wird direkt korrekt versteuert, das Finanzamt ist bedient, bevor du überhaupt daran denkst. Für Vieltrader spart allein das etliche Stunden im Jahr und verhindert teure Deklarationsfehler.

Was der Hebel mit Verlusten macht

Doch eines solltest du trotz aller Vorzüge nicht vergessen. Ein Hebel vervielfacht Gewinne und Verluste gleichermaßen. Schon eine Kursbewegung von 5 Prozent gegen deine Position kann das eingesetzte Kapital bei einem 20-fachen Hebel vollständig aufzehren.

Margin Trading gehört deshalb in die Hände von Anlegern, die mit Stop-Loss-Marken arbeiten und nur Kapital einsetzen, dessen Verlust sie verkraften können. Wer diese Disziplin mitbringt, kann sie hier auf echte Wertpapiere statt auf synthetische Kontrakte anwenden.

Ein Produkt, das den CFD-Markt unter Druck setzt

Für die etablierten CFD-Anbieter ist dieser Launch eine unangenehme Nachricht. Ihr Geschäftsmodell lebte davon, dass gehebelter Aktienhandel für Privatanleger in Europa nur über synthetische Kontrakte möglich war. Diese Begründung fällt jetzt weg. Warum solltest du noch synthetisch handeln, wenn es das Original mit Hebel gibt.

Jetzt Margin Trading auf über 875 echte Aktien und ETFs mit bis zu 20-fachem Hebel entdecken, mit 0 % Kaufgebühren und automatischer Steuerabführung

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Bitpanda.

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