Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) wirkt kurstechnisch festgefahren. Diese charttechnische Analyse erklärt die wahrscheinlichsten Kursszenarien!

Bitcoin-Analyse: Auf diese Kursmarken kommt es jetzt an

Bitcoin-Analyse: Auf diese Kursmarken kommt es jetzt an

In diesem Artikel erfährst du: Warum sich Bitcoin-Anleger nicht zu früh freuen dürfen

Weshalb der Spot-Markt für eine Bodenbildung zwingend zum Leben erwachen muss

Welche Chartlevel bei Bitcoin über die nächste Kursrichtung entscheiden werden

Bitcoin (BTC) kann sich vorerst weiterhin oberhalb der psychologisch relevanten Marke von 60.000 US-Dollar halten. Aktuell oszilliert die Krypto-Leitwährung um den 20-Tagesdurchschnitt (EMA20). Trotz der jüngsten Korrektur im Halbleitersegment sowie dem Wiederaufkeimen des Iran-Konflikts untermauert der Kurs bislang seine statistisch starke Performance des Handelsmonats Juli. Diese Chartmarken auf der Ober- und Unterseite werden über die Trendrichtung in den kommenden Wochen entscheiden.

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