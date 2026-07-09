In diesem Artikel erfährst du:
- Warum sich Bitcoin-Anleger nicht zu früh freuen dürfen
- Weshalb der Spot-Markt für eine Bodenbildung zwingend zum Leben erwachen muss
- Welche Chartlevel bei Bitcoin über die nächste Kursrichtung entscheiden werden
Bitcoin (BTC) kann sich vorerst weiterhin oberhalb der psychologisch relevanten Marke von 60.000 US-Dollar halten. Aktuell oszilliert die Krypto-Leitwährung um den 20-Tagesdurchschnitt (EMA20). Trotz der jüngsten Korrektur im Halbleitersegment sowie dem Wiederaufkeimen des Iran-Konflikts untermauert der Kurs bislang seine statistisch starke Performance des Handelsmonats Juli. Diese Chartmarken auf der Ober- und Unterseite werden über die Trendrichtung in den kommenden Wochen entscheiden.
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