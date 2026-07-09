Peter Brandt denkt über eine Umschichtung von Bitcoin in Gold nach. Die aktuelle Marktphase zeigt, warum BTC noch kein defensives Asset ist und Gold derzeit den Bitcoin-Kurs outperformt.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Peter Brandt über eine Umschichtung von Bitcoin in Gold nachdenkt

Weshalb Gold gerade besser performt als Bitcon

Warum die Bitcoin-Gold-Ratio aktuell gegen BTC spricht

Welche Rolle die Bitcoin-Spot-ETFs beim jüngsten Abverkauf spielen

Der erfahrene Trader Peter Brandt denkt offen darüber nach, einen Teil seiner Bitcoin-Bestände gegen Gold zu verkaufen. Auf X argumentiert er dabei mit der relativen Stärke von Gold gegenüber Bitcoin in der aktuellen Marktphase und hat damit eine immerwährende Debatte neu angestoßen. Ein genauerer Blick auf die beiden Assetklassen zeigt dabei den Kern seiner Überlegungen. Allein im letzten Monat hatte BTC einen Rückgang von 20 Prozent zu verzeichnen, während der Goldkurs im gleichen Zeitraum lediglich um 11,7 Prozent nachgab. Auf Jahresbasis sieht der Unterschied noch deutlicher aus. Seit Januar musste Bitcoin rund 28 Prozent Kursverlust hinnehmen, wohingegen Gold etwa 3,9 Prozent eingebüßt hat.

Jetzt freischalten und Vorteil sichern! Exklusive Artikel & Interviews (Web & App)

Kurs-Analysen zu Top-Coins (On-Demand)

Täglicher Investment-Newsletter (Mo - Fr)

Viel weniger Werbung Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden