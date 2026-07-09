In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Peter Brandt über eine Umschichtung von Bitcoin in Gold nachdenkt
- Weshalb Gold gerade besser performt als Bitcon
- Warum die Bitcoin-Gold-Ratio aktuell gegen BTC spricht
- Welche Rolle die Bitcoin-Spot-ETFs beim jüngsten Abverkauf spielen
Der erfahrene Trader Peter Brandt denkt offen darüber nach, einen Teil seiner Bitcoin-Bestände gegen Gold zu verkaufen. Auf X argumentiert er dabei mit der relativen Stärke von Gold gegenüber Bitcoin in der aktuellen Marktphase und hat damit eine immerwährende Debatte neu angestoßen. Ein genauerer Blick auf die beiden Assetklassen zeigt dabei den Kern seiner Überlegungen. Allein im letzten Monat hatte BTC einen Rückgang von 20 Prozent zu verzeichnen, während der Goldkurs im gleichen Zeitraum lediglich um 11,7 Prozent nachgab. Auf Jahresbasis sieht der Unterschied noch deutlicher aus. Seit Januar musste Bitcoin rund 28 Prozent Kursverlust hinnehmen, wohingegen Gold etwa 3,9 Prozent eingebüßt hat.
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