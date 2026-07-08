Der Zcash-Kurs springt deutlich an. Hintergrund ist ein technischer Durchbruch, der eine frühere Sicherheitslücke endgültig ausräumen könnte.

Zcash-Kurs explodiert – Dieser Fortschritt sorgt für neue Hoffnung bei Anlegern

Zcash-Kurs explodiert – Dieser Fortschritt sorgt für neue Hoffnung bei Anlegern

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash (ZEC) verzeichnete einen Kursanstieg nach einem Fortschritt bei der Behebung einer Sicherheitslücke.

Das geplante Ironwood-Upgrade könnte das Vertrauen in das Netzwerk stärken.

Der Privacy Coin Zcash (ZEC) hat deutlich zugelegt, nachdem Entwickler einen wichtigen Fortschritt bei der Aufarbeitung einer schwerwiegenden Sicherheitslücke vorgestellt haben. Demnach steht das Netzwerk kurz davor, mathematisch nachweisen zu können, dass sich während der bisher unentdeckten Schwachstelle keine unbemerkten gefälschten ZEC im Umlauf befinden. Der Kurs reagierte darauf zeitweise mit einem Plus von rund zwölf Prozent.

Zcash's new Ironwood pool is being formally verified to rule out all undetectable counterfeiting bugs, up to the underlying cryptographic assumptions.https://t.co/EmGPBqVyFF — Project Tachyon (@TachyonZcash) July 7, 2026

Die Sicherheitslücke war Anfang Juni bekannt geworden und hätte theoretisch die Erstellung unbegrenzt vieler gefälschter ZEC ermöglicht. Zwar gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass die Schwachstelle jemals ausgenutzt wurde, ein endgültiger Nachweis fehlt jedoch. Mit dem geplanten Ironwood-Upgrade und neuen mathematischen Verfahren soll künftig überprüfbar sein, dass keine unentdeckten Fälschungen existieren. Verleiht das dem Zcash-Kurs neuen Auftrieb?

Zcash-Kurs: Was jetzt wichtig wird

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range von 463,02 US-Dollar (Tief) bis 512 US-Dollar (Hoch). Aktuell schließt ZEC bei 464,13 US-Dollar, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vortag (458,90 US-Dollar; +1,14 Prozent) entspricht. Für Dich als Kontext: Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 7.810.522.072 US-Dollar.

Der Kurs notiert leicht unter dem EMA-20 (≈465,43 US-Dollar) und zeigt seit dem Spike auf 512 US-Dollar eine Abfolge von tieferen Hochs und Tiefs. Unterstützung liegt bei 463,02 US-Dollar, weiter bei 423,03 US-Dollar (Fibonacci); unmittelbare Widerstände bei 490 US-Dollar und 512 US-Dollar. Kurzfristig ist die Marktlage leicht bärisch, solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt.

Momentum-Analyse Zcash

Der RSI (14) liegt bei rund 50,8 und damit im neutralen Bereich. Das Histogramm zeigt eine nachlassende Abwärtsbeschleunigung, was auf eine kurzzeitige Stabilisierung hindeutet.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell etwa 57,70 US-Dollar (Upper 492,43 US-Dollar / Lower 434,73 US-Dollar). Das deutet auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen; der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit.

Kurzfristige Zcash-Prognose

Kurzfristige Prognose: neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 463,02 US-Dollar und 423,03 US-Dollar; Widerstände bei 490 US-Dollar und 512 US-Dollar. Ein Ausbruch über 512 US-Dollar mit RSI über 55 würde das bullishe Szenario eröffnen; ein Bruch unter 463,02 US-Dollar dürfte einen Abwärtsimpuls Richtung 420–380 US-Dollar auslösen. Behalte EMA-20, RSI und Volumenspitzen im Blick — für Dich sind klare Trigger-Levels definiert.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent gilt das neutrale Szenario derzeit als das wahrscheinlichste. Das Kursziel liegt zwischen 445 und 495 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der RSI zwischen 45 und 55 bleibt und der Kurs weiter zwischen dem EMA-20 bei 465,43 US-Dollar und dem Bollinger-Unterband bei 434,73 US-Dollar konsolidiert. Solange kein Ausbruch aus dieser Spanne erfolgt, dürfte sich die Seitwärtsbewegung fortsetzen.

Bullishes Szenario

Das bullishe Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und sieht ein Kursziel zwischen 512 und 580 US-Dollar vor. Der entscheidende Trigger ist ein klarer Vier-Stunden-Schlusskurs oberhalb von 512 US-Dollar. Gleichzeitig sollte der RSI über 55 steigen und der Ausbruch von einem zunehmenden Handelsvolumen begleitet werden. Gelingt das, könnte sich die Aufwärtsdynamik deutlich beschleunigen.

Bearishes Szenario

Auch das bearishe Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bewertet. In diesem Fall liegt das Kursziel zwischen 380 und 440 US-Dollar. Ausgelöst würde das Szenario durch einen Bruch der Unterstützung bei 463,02 US-Dollar, einen RSI unter 45 sowie einen nachhaltigen Fall unter das Bollinger-Unterband bei rund 434,73 US-Dollar. In diesem Fall könnte sich die Korrektur weiter ausdehnen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.