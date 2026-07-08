App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
MiCA-lizenziert
Handle Coins sicher mit 20€ in BTC Startbonus
1,95 T
Hyperliquid-Kurs59,42 -4.81%
Bitcoin-Kurs54.282,07 -1.48%
Ethereum-Kurs1.517,03 -2.21%
XRP-Kurs0,945546 -3.24%
BNB-Kurs494,94 -2.09%
Hyperliquid-Kurs59,42 -4.81%
Solana-Kurs67,51 -4.80%
TRON-Kurs0,288312 -0.65%
Dogecoin-Kurs0,062938 -3.16%
Cardano-Kurs0,146425 -5.97%
Zcash-Kurs404,24 -0.32%
Chainlink-Kurs6,67 -3.26%
Pi Network-Kurs0,089177 -8.60%
Cardano vs. Ethereum 

Hoskinson erklärt eUTXO zur größten Smart-Contract-Innovation und stichelt gegen Ethereum

Charles Hoskinson wirft Ethereum vor den Cardano Ansatz kopieren zu wollen und spricht von der größten Innovation Smart-Contract-Innovation.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
Charles Hoskinson von vorne

Beitragsbild: picture alliance

 | Cardano-Gründer Charles Hoskinson dürfte von der Absage wenig begeistert sein

Der Cardano-Gründer Charles Hoskinson teilt erneut gegen Ethereum aus und bezeichnet das eUTXO-Modell als größte Innovation in der Smart-Contract-Welt. Dabei reagiert er auf einen Beitrag des Ether-Protokollentwicklers Toni Wahrstätter, der öffentlich vorschlug, UTXOs in Ethereum einzuführen. Hoskinson sah den Vorschlag als Bestätigung für Cardanos Ansatz und schrieb, dass es in Ethereum-Kreisen “ein Verbrechen” sei Cardano zu erwähnen, da Ether versuche, ihren eUTXO Ansatz zu kopieren.

Was hinter Warhstätters UTXO-Vorschlag steckt

Bereits in der Vergangenheit hat sich der Cardano-Gründer mehrfach kritisch zu Ethereum geäußert. Die beiden Kryptowährungen verfolgen einen unterschiedlichen Ansatz bei der Architektur von Smart Contracts. Während Ethereum mit einem klassischen Account-Modell arbeitet, setzt Cardano mit eUTXO auf ein erweitertes UTXO-Modell.

Die nun vorgebrachte Idee von Wahrstätter sieht vor, künftig UTXO-ähnliche Transaktionen auf der Ethereum-Chain möglich zu machen. Der Ansatz soll vor allem bei einfachen Zahlungen helfen, das sogenannte State-Growth-Problem zu lösen. Aktuell vergrößern selbst kleine Transaktionen den Ether-State, der von Nodes dauerhaft gespeichert und überprüft werden muss. Mit dem UTXO-Ansatz ließen sich solche Zahlungsvorgänge weniger datenintensiv darstellen und die Belastung für die Netzwerkstruktur reduzieren.

Handelt es sich um eine Kopie?

Hoskinson sieht in Wahrstätters Vorschlag eine Bestätigung für Cardanos technischen Ansatz. Bereits seit Jahren setzen sie mit eUTXO auf ein erweitertes UTXO-Modell, das ursprünglich an Bitcoins Transaktionslogik anknüpfte, aber für Smart Contracts weiterentwickelt wurde. Die Überlegungen im Ethereum Umfeld zu UTXOs bedienen sich damit an einer zentralen Infrastruktur des Cardano Systems. Eine direkte Kopie ist dies jedoch nicht. Das derzeitige Account-Modell bliebe bei Ethereum für Smart Contracts bestehen und würde zu einem hybriden Modell mit UTXO-Elementen für bestimmte Zahlungsvorgänge.

Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Der Robinhood CEO Vlad Tenev gestikuliert in einem beigen Anzug
Neobroker in der AnalyseDie wahren Gewinner der Robinhood Chain
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs: Ist das der Beginn der Bodenbildung?
Ein stilisiertes, türkisfarbenes Coin-Logo von Hyperliquid ist vor einem einfarbigen Hintergrund zu sehen.
KursanalyseHyperliquid: Doppeltop oder nächster bullisher Angriff?
Provenance Blockchain
0,008258
9.13%
Uniswap
2,91
5.63%
​​Stable
0,030963
3.76%
Morpho
1,82
3.73%
JUST
0,084004
2.61%
Beldex
0,081662
1.75%
ADI
5,18
1.29%
LEO Token
8,29
1.09%
POL (ex-MATIC)
0,066258
0.69%
DeXe
25,20
0.31%
Audiera
1,83
-16.09%
Jupiter
0,188476
-10.02%
Lighter
2,06
-9.23%
MemeCore
1,13
-8.68%
Pi Network
0,089177
-8.60%
Pump.fun
0,001303
-7.90%
NEAR Protocol
1,64
-6.23%
Cardano
0,146425
-5.97%
Hyperliquid
59,42
-4.81%
Solana
67,51
-4.80%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren