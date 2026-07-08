Charles Hoskinson wirft Ethereum vor den Cardano Ansatz kopieren zu wollen und spricht von der größten Innovation Smart-Contract-Innovation.

Hoskinson erklärt eUTXO zur größten Smart-Contract-Innovation und stichelt gegen Ethereum

Hoskinson erklärt eUTXO zur größten Smart-Contract-Innovation und stichelt gegen Ethereum

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Charles Hoskinson bezeichnet das eUTXO-Modell als größte Innovation in der Smart-Contract-Welt. â³

Er reagiert auf einen Vorschlag zur Einführung von UTXOs in Ethereum und sieht dies als Bestätigung für Cardano. â³

Hoskinson kritisiert die Ethereum-Architektur und hebt die Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen hervor.

Der UTXO-Vorschlag soll helfen, das State-Growth-Problem auf Ethereum zu lösen.

Der Cardano-Gründer Charles Hoskinson teilt erneut gegen Ethereum aus und bezeichnet das eUTXO-Modell als größte Innovation in der Smart-Contract-Welt. Dabei reagiert er auf einen Beitrag des Ether-Protokollentwicklers Toni Wahrstätter, der öffentlich vorschlug, UTXOs in Ethereum einzuführen. Hoskinson sah den Vorschlag als Bestätigung für Cardanos Ansatz und schrieb, dass es in Ethereum-Kreisen “ein Verbrechen” sei Cardano zu erwähnen, da Ether versuche, ihren eUTXO Ansatz zu kopieren.

Was hinter Warhstätters UTXO-Vorschlag steckt

Bereits in der Vergangenheit hat sich der Cardano-Gründer mehrfach kritisch zu Ethereum geäußert. Die beiden Kryptowährungen verfolgen einen unterschiedlichen Ansatz bei der Architektur von Smart Contracts. Während Ethereum mit einem klassischen Account-Modell arbeitet, setzt Cardano mit eUTXO auf ein erweitertes UTXO-Modell.

It's not like I've been literally working on this topic for over 10 years of my life and launched a cryptocurrency that was number three on coinmarketcap with millions of users to deploy it. It's literally a crime in the Ethereum inner circles to mention Cardano. EUTXO is the… https://t.co/3F3l6cg0JE — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 7, 2026

Die nun vorgebrachte Idee von Wahrstätter sieht vor, künftig UTXO-ähnliche Transaktionen auf der Ethereum-Chain möglich zu machen. Der Ansatz soll vor allem bei einfachen Zahlungen helfen, das sogenannte State-Growth-Problem zu lösen. Aktuell vergrößern selbst kleine Transaktionen den Ether-State, der von Nodes dauerhaft gespeichert und überprüft werden muss. Mit dem UTXO-Ansatz ließen sich solche Zahlungsvorgänge weniger datenintensiv darstellen und die Belastung für die Netzwerkstruktur reduzieren.

Handelt es sich um eine Kopie?

Hoskinson sieht in Wahrstätters Vorschlag eine Bestätigung für Cardanos technischen Ansatz. Bereits seit Jahren setzen sie mit eUTXO auf ein erweitertes UTXO-Modell, das ursprünglich an Bitcoins Transaktionslogik anknüpfte, aber für Smart Contracts weiterentwickelt wurde. Die Überlegungen im Ethereum Umfeld zu UTXOs bedienen sich damit an einer zentralen Infrastruktur des Cardano Systems. Eine direkte Kopie ist dies jedoch nicht. Das derzeitige Account-Modell bliebe bei Ethereum für Smart Contracts bestehen und würde zu einem hybriden Modell mit UTXO-Elementen für bestimmte Zahlungsvorgänge.