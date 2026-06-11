Neue On-Chain-Analysen sollen nahelegen, dass Charles Hoskinson im Bullenmarkt 2021 rund 1,5 Milliarden ADA verkauft hat. Die Hintergründe.

Neue On-Chain-Analysen sorgen im Krypto-Sektor für Diskussionen. Der NFT-Creator Masato Alexander behauptet, große ADA-Bewegungen aus dem Bullenmarkt 2021 auf mit Input Output Global (IOG) verknüpfte Stake-Pool-Pledges zurückführen zu können. IOG ist das von Cardano-Mitgründer Charles Hoskinson geführte Entwicklungsunternehmen hinter der Blockchain.

Konkret geht es um den Vorwurf, Hoskinson habe während der damaligen Rallye rund 1,5 Milliarden ADA verkauft, obwohl er sich öffentlich weiter positiv zu ADA äußerte. Eine öffentliche Stellungnahme zu der neuen Analyse gab es von Hoskinson bislang nicht.

Im Zentrum der Recherche stehen eine Transaktion über 925 Millionen ADA sowie neun weitere Zahlungen über jeweils 20 Millionen ADA. Nach Alexanders Darstellung lassen sich diese Bewegungen über weniger Zwischenschritte als bisher angenommen mit IOG-nahen Wallet-Strukturen verbinden.

Cardano Foundation bleibt vorsichtig

Die Cardano Foundation erklärte, dass Cardano aus drei Gründungsorganisationen bestehe: IOG, Emurgo und der Cardano Foundation. Zu den im X-Thread genannten Transaktionen von IOG habe man keine eigenen Einblicke.

Man habe jedoch keinen Grund, etwas anderes als professionelles Verhalten und gute Absichten der anderen Gründungsorganisationen anzunehmen. Alexander selbst stellt seine Analyse ebenfalls nicht als abschließenden Beweis dar, sondern als Versuch, die On-Chain-Daten nachzuvollziehen.

ADA fällt deutlich

Die neuen Vorwürfe treffen Cardano in einer ohnehin angespannten Phase. ADA notierte zuletzt bei rund 0,162 US-Dollar. Auf Wochensicht stand damit ein Minus von 22 Prozent, auf Monatssicht ein Rückgang von 42 Prozent. Vom Allzeithoch bei 3,09 US-Dollar aus September 2021 ist ADA inzwischen rund 95 Prozent entfernt.

Hinzu kommt eine Governance-Krise im Ökosystem: Nach der Einstellung von TapTools, der Absage des Cardano Summit 2026 und der Ablehnung eines IOG-Forschungsbudgets wächst der Druck auf das Projekt. Hoskinson brachte zuletzt sogar eine mögliche Abspaltung der Cardano Blockchain als “nukleare Option” ins Spiel.