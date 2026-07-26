Laut ChatGPT kann XRP dieses Jahr noch um knapp 30 Prozent steigen. Doch wie steht es eigentlich aktuell um den Ripple Coin? Das zeigt unsere Analyse.

ChatGPT sieht 30 Prozent Potenzial für XRP – doch ein Problem bleibt

ChatGPT sieht 30 Prozent Potenzial für XRP – doch ein Problem bleibt

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Der ETH-Kurs zeigt kurzfristige Schwäche, während wichtige Unterstützungen und Widerstände analysiert werden. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der KI-Chatbot ChatGPT rechnet für XRP bis zum 31. Dezember 2026 mit einem Kursanstieg auf 1,40 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von rund 1,10 US-Dollar am 26. Juli entspräche das einem Plus von fast 30 Prozent. Trotz des bisherigen Kursrückgangs von mehr als 40 Prozent seit Jahresbeginn bewertet das Sprachmodell die Aussichten für den Ripple Token damit positiv.

Als wichtigsten Treiber nennt ChatGPT eine mögliche technische Erholung. Auch geringere rechtliche Risiken nach der Einigung zwischen Ripple und der SEC im Jahr 2025 sowie die institutionelle Entwicklung des XRP Ledger fließen in die Prognose ein.

2,1 Milliarden neue XRP belasten den Kurs

Als Belastungsfaktor verweist ChatGPT auf die anhaltenden Freigaben aus Ripples Escrow-Konten. Laut XRPSCAN sind 2026 bereits rund 2,1 Milliarden XRP zusätzlich in Umlauf gekommen. Bis Jahresende könnten weitere fünf Milliarden Token freigegeben werden, was den Verkaufsdruck erhöhen dürfte.

Doch wie sieht es für XRP-Investoren aktuell aus? Wir haben den Ripple Coin analysiert.

XRP-Kurs: Das bewegt den Altcoin gerade

In den vergangenen 12–24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs in einer Spanne zwischen 1,1045 USD (Hoch) und 1,0955 USD (Tief) basierend auf den letzten Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,0989 USD und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags (1,1016 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 68.624.581.000 USD, was XRP weiterhin als großen Coin im Jahr 2026 einordnet.

Wie hoch steigt XRP? I Quelle BTC-ECHO

Der XRP-Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 (≈1,1035 USD) und zeigt in den Schlusskursen leichte Abwärtsimpulse. Unterstützungen sind kurzfristig bei 1,0894 USD und 1,0850 USD zu erwarten, Widerstände bei 1,1045 USD und 1,1167 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Konsolidierungsphase mit normaler Spannungsstufe

Der RSI liegt bei etwa 47,2 und signalisiert leichtes Schwächemomentum. Das Histogramm (MACD) zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was auf kurzfristige Stabilisierung hindeutet.

Wer sich mit XRP und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase tun. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Die Bollinger-Bänder haben derzeit eine Breite von rund 0,0505 USD, was auf moderate Volatilität hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Spannungsstufe.

XRP-Prognose: Wie weit steigt der Ripple Coin jetzt?

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent bewegt sich XRP zunächst weiter in einer Seitwärtsphase. Die Handelsspanne reicht von 1,089 bis 1,12 US-Dollar. Unterstützung findet der Kurs bei 1,0894 US-Dollar, auf der Oberseite bleibt der Bereich um 1,1045 US-Dollar entscheidend. Der RSI pendelt zwischen 45 und 55, während die EMA-20 bei rund 1,1035 US-Dollar verläuft und kaum Dynamik erkennen lässt.

Bullisches Szenario

Die Chance auf ein bullisches Szenario liegt bei 25 Prozent. Gelingt XRP ein Ausbruch über den Widerstand bei 1,1045 US-Dollar, rückt die Zone zwischen 1,12 und 1,1646 US-Dollar in den Fokus. Unterstützt würde dieses Szenario durch einen RSI oberhalb von 50 sowie einen Anstieg des Handelsvolumens. Als Absicherung gilt der Bereich um 1,085 US-Dollar.

Bärisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent setzt sich die Korrektur fort. Fällt XRP unter die Unterstützung bei 1,0894 US-Dollar, könnte der Kurs in den Bereich zwischen 0,98 und 1,089 US-Dollar zurückfallen. Ein RSI unter 45 sowie Schlusskurse unter der EMA-20 würden dieses Szenario bestätigen. Die nächste relevante Unterstützung liegt bei 1,04 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.