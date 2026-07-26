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"Bullenmarkt groß genug, um Sektor mitzuziehen" 

Bitwise nennt die zwei größten Gewinner des nächsten Krypto-Bullenmarkts

Bitwise sieht Hyperliquid und Robinhood als mögliche Treiber des nächsten Krypto-Bullenmarkts. Auch die Bitcoin-Nachfrage zeigt erste Erholungstendenzen.

Dominic Döllel
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Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Bitcoin-Nachfrage steigt

Hyperliquid und Robinhood könnten den nächsten Aufschwung am Krypto-Markt maßgeblich vorantreiben. Diese Einschätzung vertritt Matt Hougan, Chief Investment Officer des Vermögensverwalters Bitwise, in einem aktuellen Blogbeitrag. Anleger sollten ihren Blick deshalb nicht nur auf Bitcoin richten, sondern auf Unternehmen und Protokolle, die klassische Finanzmärkte und Krypto stärker miteinander verbinden.

„Wie sollte man sich also für den neuen Bullenmarkt positionieren? Indem man auf zwei Akteure schaut, die diese Annäherung von entgegengesetzten Seiten vorantreiben: Hyperliquid (HYPE) und Robinhood (HOOD)“, schreibt Hougan.

Bitwise setzt auf die Verbindung von Krypto und TradFi

Hyperliquid nimmt dabei für Hougan eine Schlüsselrolle ein. „Heute entfällt fast die Hälfte des Handelsvolumens auf Hyperliquid auf klassische Vermögenswerte wie Öl, Silber und den S&P 500. Das Protokoll expandiert zudem in die Bereiche Spot-Rohstoffe, Prognosemärkte und Optionen“, so der Bitwise-CIO.

Auch Robinhood zählt für ihn zu den wichtigsten Treibern der Entwicklung. Die Layer-2-Blockchain des Unternehmens könnte dazu beitragen, Vorteile der Blockchain wie den Handel rund um die Uhr stärker in die traditionelle Finanzwelt zu bringen.

“Bullenmarkt groß genug, um Sektor mitzuziehen”

„Ich vermute, dass der kommende Bullenmarkt groß genug sein wird, um den Großteil des Sektors mitzuziehen“, schreibt Hougan. Optimistisch bleibt er dabei nicht nur für Bitcoin, sondern auch für Ethereum, Solana und Krypto-Aktien.

Auch bei der Bitcoin-Nachfrage sieht Bitwise erste Anzeichen einer Erholung. Europa-Researchchef André Dragosch erklärte auf X, die sogenannte „Apparent Demand“ beschleunige sich wieder. Diese Kennzahl vergleicht neu geminte Bitcoin mit dem Angebot an Coins, die seit mindestens einem Jahr nicht bewegt wurden.

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