In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Donald Trump den Clarity Act noch vor der Sommerpause durchbringen will
- Weshalb die Demokraten den aktuellen Gesetzentwurf weiterhin kritisch sehen
- Welche Auswirkungen der Clarity Act auf Krypto-Unternehmen und den gesamten Kryptomarkt haben könnte
Donald Trump hat den Druck auf den Senat in Bezug auf den Clarity Act erhöht. Das Ziel dabei ist es, das Gesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Doch trotz neuer Verhandlungen bleibt weiterhin starker Widerstand der Demokraten bestehen, und es herrschen Uneinigkeiten, die erst vollständig geklärt werden müssen. Was bedeutet das für Krypto-Anleger?
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