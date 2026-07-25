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Countdown zur Regulierung 

Trump macht Druck beim Clarity Act – kommt jetzt endlich das Krypto-Gesetz?

Donald Trump will den Clarity Act noch vor der Sommerpause durchsetzen. Doch offene Streitpunkte könnten das wichtige Krypto-Gesetz erneut ausbremsen.

Louis Blümlein
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Donald Trump vor schwarzem Hintergrund mit blauer Krawatte.

Beitragsbild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Luis M. Alvarez

 | Scheitert der Clarity Act ausgerechnet an Donald Trump?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Donald Trump den Clarity Act noch vor der Sommerpause durchbringen will
  • Weshalb die Demokraten den aktuellen Gesetzentwurf weiterhin kritisch sehen
  • Welche Auswirkungen der Clarity Act auf Krypto-Unternehmen und den gesamten Kryptomarkt haben könnte

Donald Trump hat den Druck auf den Senat in Bezug auf den Clarity Act erhöht. Das Ziel dabei ist es, das Gesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Doch trotz neuer Verhandlungen bleibt weiterhin starker Widerstand der Demokraten bestehen, und es herrschen Uneinigkeiten, die erst vollständig geklärt werden müssen. Was bedeutet das für Krypto-Anleger?

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