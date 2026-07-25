App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Erhalte 5% Bitcoin-Bonus
Bis zu 58.000€ in BTC für Krypto-Transfers
2,00 T
Hyperliquid-Kurs50,11 -3.04%
Bitcoin-Kurs56.066,22 -1.92%
Ethereum-Kurs1.626,94 -1.69%
XRP-Kurs0,954551 -2.27%
BNB-Kurs495,75 -0.51%
Hyperliquid-Kurs50,11 -3.04%
Solana-Kurs64,81 -2.53%
TRON-Kurs0,289492 -0.47%
Dogecoin-Kurs0,060970 -0.67%
Cardano-Kurs0,142099 -3.62%
Zcash-Kurs416,46 -6.81%
Chainlink-Kurs7,27 -2.82%
Pi Network-Kurs0,071764 -3.16%
Marktupdate 

Bitcoin stabil bei 64.000 US-Dollar – doch dieser Altcoin explodiert gerade regelrecht

Die Verkaufswelle bei den Bitcoin ETFs hält an. Bitcoin gibt leicht nach. Ein Altcoin setzt sich mit einer außergewöhnlichen Kursrallye vom Markt ab.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme eines Candlestick-Diagramms am Aktienmarkt, das schwankende Kurse und eine starke Aufwärtsbewegung auf dunklem Hintergrund zeigt und das Interesse an RWA-Trends hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin bleibt stabil, doch ein Altcoin explodiert

Aus den Bitcoin ETFs fließt weiter Kapital ab. Nachdem Anleger am 23. Juli rund 225 Millionen US-Dollar abgezogen hatten, summierten sich die Nettoabflüsse am gestrigen 24. Juli auf weitere 240 Millionen US-Dollar.

Bei den Bitcoin ETFs kommt es zu Abflüssen I Quelle: BTC-ECHO

Trotz der anhaltenden Verkäufe hält sich der Bitcoin-Kurs vergleichsweise stabil. Die größte Kryptowährung notiert aktuell bei rund 64.000 US-Dollar und verliert auf Tagessicht etwa 2,2 Prozent. Auch Ethereum gibt um rund zwei Prozent nach.

Deutlich aus dem Markt sticht DeXe (DEXE) hervor. Der Governance Token ist im Tagesvergleich um rund 177 Prozent gestiegen. Begleitet wird der Kurssprung von einem kräftigen Anstieg des Handelsvolumens. Dieses legte innerhalb von 24 Stunden um rund 205 Prozent auf 868 Millionen US-Dollar zu. Die hohe Marktaktivität spricht für starkes spekulatives Interesse und erhebliche Kapitalzuflüsse. Das DeXe-Protokoll stellt eine dezentrale Infrastruktur für sogenannte Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) bereit.

Bitcoin-Anleger trotzen dem Aktien-Abverkauf

Die ETF-Abflüsse haben bislang keine stärkere Verkaufswelle ausgelöst. Nach Onchain-Daten von CryptoQuant bauen langfristige Investoren ihre Bestände weiter aus. Innerhalb von 30 Tagen wurden rund 1,29 Millionen BTC akkumuliert. Das reduziert das verfügbare Angebot am Markt und dürfte einen Teil des Verkaufsdrucks auffangen.

Die jüngsten ETF-Abflüsse folgen auf eine schwache Woche an den US-Aktienmärkten. Nach den Quartalszahlen von Alphabet und Tesla gerieten vor allem große Technologiewerte unter Druck. Der Nasdaq fiel um mehr als zwei Prozent, der S&P 500 gab rund ein Prozent nach.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem roten Computerchip
Miner-ExodusPaukenschlag bei Bitcoin-Pionier: Einstiger Mining-Riese Poolin meldet Insolvenz an
Jack Mallers redet auf einer Bühne.
Meinungs-ECHOFiel Jack Mallers Tether zum Opfer?
Eine Bitcoin-Münze vor einem pinken Chart
KursanalyseBitcoin-Analyse: Darum müssen die Bullen jetzt aufpassen
Venice Token
11,18
6.77%
Provenance Blockchain
0,008102
3.76%
Morpho
1,78
2.60%
Sky
0,051668
2.34%
MemeCore
1,05
2.19%
Monero
320,23
2.00%
​​Stable
0,034435
1.08%
LEO Token
8,53
1.00%
Algorand
0,073910
0.98%
Rain
0,012347
0.88%
Worldcoin
0,303084
-9.54%
Audiera
2,89
-7.22%
Zcash
416,46
-6.81%
NEAR Protocol
1,56
-6.68%
Ondo
0,329228
-5.44%
Uniswap
3,20
-5.38%
Sui
0,617454
-5.23%
Aave
79,77
-5.09%
币安人生 (BinanceLife)
0,555510
-4.50%
Pepe
0,000003
-4.12%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren