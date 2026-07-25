Die Verkaufswelle bei den Bitcoin ETFs hält an. Bitcoin gibt leicht nach. Ein Altcoin setzt sich mit einer außergewöhnlichen Kursrallye vom Markt ab.

Bitcoin stabil bei 64.000 US-Dollar – doch dieser Altcoin explodiert gerade regelrecht

Bitcoin stabil bei 64.000 US-Dollar – doch dieser Altcoin explodiert gerade regelrecht

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin bleibt stabil bei etwa 64.000 US-Dollar trotz erheblicher ETF-Abflüsse. â³

DeXe (DEXE) verzeichnet einen außergewöhnlichen Kursanstieg von rund 177 Prozent. â³

Handelsvolumen von DeXe steigt um 205 Prozent auf 868 Millionen US-Dollar. â³

Langfristige Bitcoin-Anleger erhöhen ihre Bestände, während der Markt unter Druck steht. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Aus den Bitcoin ETFs fließt weiter Kapital ab. Nachdem Anleger am 23. Juli rund 225 Millionen US-Dollar abgezogen hatten, summierten sich die Nettoabflüsse am gestrigen 24. Juli auf weitere 240 Millionen US-Dollar.

Bei den Bitcoin ETFs kommt es zu Abflüssen I Quelle: BTC-ECHO

Trotz der anhaltenden Verkäufe hält sich der Bitcoin-Kurs vergleichsweise stabil. Die größte Kryptowährung notiert aktuell bei rund 64.000 US-Dollar und verliert auf Tagessicht etwa 2,2 Prozent. Auch Ethereum gibt um rund zwei Prozent nach.

Deutlich aus dem Markt sticht DeXe (DEXE) hervor. Der Governance Token ist im Tagesvergleich um rund 177 Prozent gestiegen. Begleitet wird der Kurssprung von einem kräftigen Anstieg des Handelsvolumens. Dieses legte innerhalb von 24 Stunden um rund 205 Prozent auf 868 Millionen US-Dollar zu. Die hohe Marktaktivität spricht für starkes spekulatives Interesse und erhebliche Kapitalzuflüsse. Das DeXe-Protokoll stellt eine dezentrale Infrastruktur für sogenannte Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) bereit.

Bitcoin-Anleger trotzen dem Aktien-Abverkauf

Die ETF-Abflüsse haben bislang keine stärkere Verkaufswelle ausgelöst. Nach Onchain-Daten von CryptoQuant bauen langfristige Investoren ihre Bestände weiter aus. Innerhalb von 30 Tagen wurden rund 1,29 Millionen BTC akkumuliert. Das reduziert das verfügbare Angebot am Markt und dürfte einen Teil des Verkaufsdrucks auffangen.

Die jüngsten ETF-Abflüsse folgen auf eine schwache Woche an den US-Aktienmärkten. Nach den Quartalszahlen von Alphabet und Tesla gerieten vor allem große Technologiewerte unter Druck. Der Nasdaq fiel um mehr als zwei Prozent, der S&P 500 gab rund ein Prozent nach.