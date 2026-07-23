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Tesla und Alphabet legen Quartalszahlen vor – so reagiert der Krypto-Markt

Die Bitcoin ETFs verbuchen den vierten Handelstag dieser Woche mit Nettozuflüssen. Am Nachmittag rücken die neuen US-Arbeitsmarktdaten in den Mittelpunkt.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das Tesla-Logo und Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Tesla hält insgesamt 11.509 BTC

Gestern haben mit Tesla und Alphabet zwei der größten US-Technologiekonzerne ihre Quartalszahlen vorgelegt. Tesla erzielte einen Umsatz von 28,24 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Beim Gewinn blieb der Elektroautobauer jedoch hinter den Prognosen zurück. Für den Krypto-Markt wichtig war zudem, dass Tesla im vergangenen Quartal keine Bitcoin verkauft hat.

Auch Alphabet überzeugte mit starken Zahlen. Der Google-Mutterkonzern steigerte den Quartalsumsatz auf 119,8 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen. Vor allem das Cloudgeschäft entwickelte sich deutlich besser als erwartet und sorgte für Rückenwind bei den Ergebnissen.

Krypto blickt auf frische ETF Zuflüsse

Am Krypto-Markt dominieren am Donnerstag leichte Verluste. Bitcoin notiert bei 65.694 US-Dollar und gibt um 0,37 Prozent nach. Ethereum fällt um 0,93 Prozent auf 1.915 US-Dollar. Solana verliert 0,73 Prozent und wird bei 77,47 US-Dollar gehandelt. XRP sinkt um 0,54 Prozent auf 1,14 US-Dollar.

Im laufenden Juli summierten sich die Zuflüsse bislang auf 699,22 Millionen US-Dollar / Quelle: BTC-ECHO

Für etwas Zuversicht sorgen die Kapitalströme bei den Spot ETFs. In die Bitcoin ETFs flossen gestern 68,99 Millionen US-Dollar und verzeichneten damit auch am vierten Handelstag dieser Woche Nettozuflüsse. Auch die Ethereum ETFs verbuchten mit 72,64 Millionen US-Dollar einen positiven Handelstag.

Der Blick der Märkte richtet sich auf 14:30 Uhr heute. Dann werden in den USA die neuen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Daten könnten Hinweise auf die Lage am Arbeitsmarkt liefern und sowohl an den Aktienmärkten als auch bei Bitcoin und den übrigen Kryptowährungen für kurzfristig neue Impulse sorgen.

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