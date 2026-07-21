Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale hat einen Antrag auf einen Spot ETF für Worldcoin bei der US-Börsenaufsicht SEC gestellt. Das zeigt das S-1-Registrierungsformular, das bei der Behörde eingegangen ist. Der Fonds soll Anlegern die Möglichkeit bieten, über ein reguliertes Börsenprodukt ein Engagement in den nativen Token WLD des World-Projekts einzugehen. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, wäre es der erste Spot ETF dieser Art in den USA.
Grayscale nimmt Worldcoin ins Angebot auf
Den Unterlagen zufolge ist eine Notierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol “GWLD” vorgesehen. Als Verwahrstelle für die Worldcoin-Bestände ist BitGo Bank & Trust vorgesehen. Die US-Großbank BNY Mellon übernimmt die Aufgaben als Administrator und Transfer Agent. Als Treuhänder fungiert die CSC Delaware Trust Company. Angaben zu Verwaltungsgebühren, einer Seed-Finanzierung, autorisierten Teilnehmern oder Liquiditätsanbietern enthält der Prospekt bislang nicht.
Worldcoin ist ein ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain und dient als nativer Token des Projekts World, das biometrische Identitätsnachweise nutzt, um Menschen von automatisierten Systemen zu unterscheiden. Das Projekt wurde unter anderem von OpenAI-CEO Sam Altman mitgegründet.
Mit dem Antrag erweitert Grayscale sein Angebot an Krypto-ETPs weiter. Das Unternehmen bietet bereits Produkte auf Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin und Chainlink sowie weitere digitale Vermögenswerte an. Zuletzt sorgte der Asset Manager für Aufsehen, als er sämtliche Renditeauszahlungen für Investoren der Staking ETFs ankündigte.