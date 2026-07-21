Der Verkaufsdruck bei XRP lässt nach: On-Chain-Daten zeigen sinkende Zuflüsse großer Investoren. Diese Kursmarke wird jetzt entscheidend.

Verkaufsdruck unter XRP-Walen lässt nach – Kommt jetzt das Comeback?

Verkaufsdruck unter XRP-Walen lässt nach – Kommt jetzt das Comeback?

Seit Monaten steht der XRP-Kurs unter Druck. Die Kryptowährung musste zeitweise gehörige Anstrengungen unternehmen, um nicht unter die 1-US-Dollar-Marke zu fallen. Doch nun scheint der Verkaufsdruck allmählich nachzulassen. Das zumindest beobachtet On-Chain-Analyst Arab Chain auf CryptoQuant.

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