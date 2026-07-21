Twenty One, Metaplanet und Strive verfolgen ähnliche Bitcoin-Strategien wie Strategy, setzen bei Finanzierung und Wachstum aber teilweise auf unterschiedliche Schwerpunkte.

Bitcoin-Treasuries im Realitätscheck: Wie stabil sind Saylors Nachahmer?

Bitcoin-Treasuries im Realitätscheck: Wie stabil sind Saylors Nachahmer?

Das Rennen um Bitcoin

In diesem Artikel erfährst du: Wie entwickeln sich Twenty One, Metaplanet und Strive aktuell?

Welche Chancen und Risiken bringen die jeweiligen Treasurie-Modelle mit sich?

Worin unterscheiden sich ihre Bitcoin-Strategien und Finanzierungsmodelle?

Michael Saylor hat mit Strategy die Blaupause für börsennotierte Bitcoin-Treasuries geschaffen. Nach wachsender Kritik und ersten Verkäufen schaut man immer stärker auch auf andere Unternehmen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Wie steht es aktuell um Twenty One, Metaplanet und Strive? Sieht man hier schon ähnliche Entwicklungen und Sorgen, oder verfolgen diese Unternehmen einen ganz anderen Ansatz?

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