In diesem Artikel erfährst du:
- Wie entwickeln sich Twenty One, Metaplanet und Strive aktuell?
- Welche Chancen und Risiken bringen die jeweiligen Treasurie-Modelle mit sich?
- Worin unterscheiden sich ihre Bitcoin-Strategien und Finanzierungsmodelle?
Michael Saylor hat mit Strategy die Blaupause für börsennotierte Bitcoin-Treasuries geschaffen. Nach wachsender Kritik und ersten Verkäufen schaut man immer stärker auch auf andere Unternehmen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Wie steht es aktuell um Twenty One, Metaplanet und Strive? Sieht man hier schon ähnliche Entwicklungen und Sorgen, oder verfolgen diese Unternehmen einen ganz anderen Ansatz?
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