Die ETF-Landschaft in Europa bekommt Zuwachs. Über CoinShares können Anleger nun auch in Bitcoin-Mining-Unternehmen investieren.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… CoinShares hat einen Bitcoin-Mining-ETF an der Deutschen Börse Xetra gestartet. â³

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen des Bitcoin-Mining-Sektors. â³

Der ETF folgt den UCITS-Richtlinien und wird von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Er bietet eine Alternative zum direkten Kauf von Bitcoin oder Mining-Aktien.

Der Vermögensverwalter CoinShares hat einen neuen ETF auf Bitcoin-Mining-Unternehmen aufgelegt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Seit heute ist der Indexfonds (Ticker: MINE) an der Deutschen Börse Xetra handelbar und bildet den Bitcoin Mining Index des Asset Managers nach.

Der Fonds investiert nicht direkt in Bitcoin, sondern in börsennotierte Unternehmen aus dem Bitcoin-Mining-Sektor. Nach Angaben von CoinShares wurde der ETF, der den europaweit geltenden UCITS-Richtlinien zur Risikostreuung folgt, von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Der zugrunde liegende Index wird von Solactive administriert und umfasst einen qualitätsgewichteten Korb internationaler Bitcoin-Mining-Unternehmen. Die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft und angepasst. Bei der Gewichtung fließen laut CoinShares unter anderem Kennzahlen zur Hashrate, Profitabilität, Bilanzqualität, Energieeffizienz und Corporate Governance ein.

Der ETF richtet sich sowohl an institutionelle als auch an private Anleger, die über börsennotierte Aktien ein Engagement im Bitcoin-Mining-Sektor eingehen möchten. Das Produkt solle eine Alternative zum direkten Erwerb einzelner Mining-Aktien oder von Bitcoin darstellen, schreibt CoinShares in der Pressemitteilung.

Neben Deutschland ist der ETF zum Handelsstart auch in Frankreich, Italien und Luxemburg verfügbar sowie “qualifizierte Anleger” aus der Schweiz.